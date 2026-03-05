Zelenski afirma que Estados Unidos pidió a Ucrania apoyo para protegerse de los drones iraníes en medio de los ataques contra el régimen

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Estados Unidos pidió ayuda a su país para protegerse de drones iraníes en medio de los ataques efectuados por Washington e Israel contra el régimen en Medio Oriente.

Mediante un mensaje en su cuenta de Telegram, Zelenski aseguró que se trató de una solicitud “para apoyo específico en la protección contra los Shahed en la región”.

“Di instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad necesaria”, puntualizó.

El mandatario, quien desde 2022 libra una guerra con Rusia, añadió que “Ucrania apoya a los socios que contribuyen a la seguridad y protegen la vida de su pueblo”.

Desde que comenzó la invasión rusa hace cuatro años, Kiev ha desarrollado una gama de interceptores de drones de bajo costo, pero efectivos . Se trata de naves aéreas diseñadas para atacar drones en el aire que, según afirma, son de primera clase a nivel mundial.

Según se supo, el mandatario ucraniano ofreció a los aliados de Washington en Medio Oriente un intercambio de algunos de sus misiles de defensa aérea por estos receptores, que les brindaría mejor protección de este tipo de artefactos de diseño iraní también utilizados por Rusia.

Pese a la ayuda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Zelenski de estancar sus esfuerzos de paz en Ucrania.

"Zelensky tiene que ponerse las pilas y lograr un acuerdo", dijo Trump en una entrevista con el medio político Politico.

Y añadió: "Es impensable que él sea el obstáculo (...) No tienes las cartas. Ahora él tiene aún menos".