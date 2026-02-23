Marco Rubio hará parte de la cumbre del Caribe en la que se abordará la situación de Venezuela y Cuba

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará parte de la cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) en la que pedirá una postura común sobre Venezuela y mantener la presión sobre el régimen de Cuba.

Rubio, quien representará a su país en el evento que se llevará a cabo en San Cristóbal y Nieves, defenderá las prioridades del presidente Donald Trump, según precisó este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"Reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de CARICOM para aumentar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio", puntualizó Pigott.

El pasado 3 de enero, el Gobierno de Estados Unidos anunció la captura de la cabeza del régimen chavista Nicolás Maduro en Caracas, tras meses de un imponente despliegue militar antidrogas en aguas del Caribe.

Desde entonces, el presidente Trump ha impuesto a la ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez, una política de apertura del sector petrolero, junto a ciertas concesiones políticas, como una amnistía de presos.

La mayoría de países caribeños ha mostrado cautela ante la intervención de Washington en Venezuela, aunque Trinidad y Tobago dio apoyo logístico a la operación, además de respaldar los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales.

En cuanto a Cuba, las naciones de la comunidad caribeña son más reacias a colaborar con la presión de Estados Unidos, que no es miembro del bloque, pero mantiene relaciones con muchos de sus integrantes.

Desde que Washington intervino en Caracas, el régimen castrista enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo la economía de la isla, ya que vio suspendidos los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor. Además Estados Unidos ha amenazado con sanciones a otros países que le vendan combustible a Cuba.

Rubio, quien tiene orígenes cubanos, busca un cambio del régimen que tiene el poder en la isla desde la revolución de 1959.

Según ha declarado Trump, el diplomático mantiene contactos directos con el régimen cubano.

Entre los otros puntos a tratar en la cumbre de CARICOM también se encuentran la crisis en Haití.