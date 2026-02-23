NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio hará parte de la cumbre del Caribe en la que se abordará la situación de Venezuela y Cuba

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marco Rubio - EFE
La mayoría de países caribeños ha mostrado cautela ante la intervención de Washington en Venezuela, aunque Trinidad y Tobago dio apoyo logístico a la operación.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará parte de la cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) en la que pedirá una postura común sobre Venezuela y mantener la presión sobre el régimen de Cuba.

Rubio, quien representará a su país en el evento que se llevará a cabo en San Cristóbal y Nieves, defenderá las prioridades del presidente Donald Trump, según precisó este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"Reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de CARICOM para aumentar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio", puntualizó Pigott.

El pasado 3 de enero, el Gobierno de Estados Unidos anunció la captura de la cabeza del régimen chavista Nicolás Maduro en Caracas, tras meses de un imponente despliegue militar antidrogas en aguas del Caribe.

Desde entonces, el presidente Trump ha impuesto a la ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez, una política de apertura del sector petrolero, junto a ciertas concesiones políticas, como una amnistía de presos.

La mayoría de países caribeños ha mostrado cautela ante la intervención de Washington en Venezuela, aunque Trinidad y Tobago dio apoyo logístico a la operación, además de respaldar los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales.

En cuanto a Cuba, las naciones de la comunidad caribeña son más reacias a colaborar con la presión de Estados Unidos, que no es miembro del bloque, pero mantiene relaciones con muchos de sus integrantes.

Desde que Washington intervino en Caracas, el régimen castrista enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo la economía de la isla, ya que vio suspendidos los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor. Además Estados Unidos ha amenazado con sanciones a otros países que le vendan combustible a Cuba.

Rubio, quien tiene orígenes cubanos, busca un cambio del régimen que tiene el poder en la isla desde la revolución de 1959.

Según ha declarado Trump, el diplomático mantiene contactos directos con el régimen cubano.

Entre los otros puntos a tratar en la cumbre de CARICOM también se encuentran la crisis en Haití.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Donald Trump - Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán en medio de las tensiones con EE. UU.

Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

Vehículo del esquema de seguridad de Jairo Castellanos | Foto impresión video: @@Carlosardilae
Atentado

Denuncian que el senador colombiano Jairo Castellanos fue víctima de un atentado en el departamento de Arauca

Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

De un pequeño gimnasio a una comunidad fitness: así nació Fun2Fit

