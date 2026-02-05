Nuevo balance del Ejército de Colombia indica que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en una operación después del encuentro entre Petro y Trump

Un nuevo balance del Ejército de Colombia indicó que 15 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos en una operación en la región del Catatumbo, un día después del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El ataque tuvo lugar en dicha zona en la frontera con Venezuela el miércoles 4 de febrero, aunque un responsable militar dijo a la agencia de noticias AFP que en esta operación no hubo participación de las fuerzas estadounidenses.

En el desarrollo de la misma, el Ejército desmanteló varios campamentos guerrilleros en los que halló drones, "más de 200 granadas", 15 fusiles y varias armas cortas, según aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López.

Aunque en un balance inicial se había informado sobre siete muertos y un arrestado, un nuevo informe del Ejército entregado a la AFP, este jueves, indicó que fueron 15 los guerrilleros del ELN abatidos en la zona selvática.

La operación surgió luego de que Petro y Trump se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los carteles de la droga en un encuentro en Washington D.C.

Ambos mandatarios, que en el pasado habían tenido desacuerdos que derivaron en sanciones para Petro en Colombia, acordaron combatir conjuntamente a tres de los principales cabecillas criminales en territorio colombiano: “Chiquito Malo”, cabecilla del cartel del Clan del Golfo; alias “Pablito”, cabecilla del cartel del ELN, y alias “Mordisco”, cabecilla de las disidencias.

Presionado por Estados Unidos, Petro dejó a un lado su política de “paz total” con los grupos armados por un combate contra el narcotráfico, a seis meses de dejar la Presidencia.

Después de la reunión entre Petro y Trump, el Clan del Golfo rompió las negociaciones de paz en Catar que sostenía con su Gobierno.

Por su parte, las conversaciones con el ELN ya se habían ido al piso en enero de 2025, cuando dicha guerrilla emprendió una ofensiva contra rebeldes de las disidencias de las FARC que afectó civiles.