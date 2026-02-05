NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Ataques

Nuevo balance del Ejército de Colombia indica que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en una operación después del encuentro entre Petro y Trump

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques del Ejército de Colombia al ELN - Captura de video
Ataques del Ejército de Colombia al ELN - Captura de video
El ataque tuvo lugar en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, el miércoles 4 de febrero.

Un nuevo balance del Ejército de Colombia indicó que 15 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos en una operación en la región del Catatumbo, un día después del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El ataque tuvo lugar en dicha zona en la frontera con Venezuela el miércoles 4 de febrero, aunque un responsable militar dijo a la agencia de noticias AFP que en esta operación no hubo participación de las fuerzas estadounidenses.

o

En el desarrollo de la misma, el Ejército desmanteló varios campamentos guerrilleros en los que halló drones, "más de 200 granadas", 15 fusiles y varias armas cortas, según aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López.

Aunque en un balance inicial se había informado sobre siete muertos y un arrestado, un nuevo informe del Ejército entregado a la AFP, este jueves, indicó que fueron 15 los guerrilleros del ELN abatidos en la zona selvática.

La operación surgió luego de que Petro y Trump se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los carteles de la droga en un encuentro en Washington D.C.

o

Ambos mandatarios, que en el pasado habían tenido desacuerdos que derivaron en sanciones para Petro en Colombia, acordaron combatir conjuntamente a tres de los principales cabecillas criminales en territorio colombiano: “Chiquito Malo”, cabecilla del cartel del Clan del Golfo; alias “Pablito”, cabecilla del cartel del ELN, y alias “Mordisco”, cabecilla de las disidencias.

Presionado por Estados Unidos, Petro dejó a un lado su política de “paz total” con los grupos armados por un combate contra el narcotráfico, a seis meses de dejar la Presidencia.

Después de la reunión entre Petro y Trump, el Clan del Golfo rompió las negociaciones de paz en Catar que sostenía con su Gobierno.

Por su parte, las conversaciones con el ELN ya se habían ido al piso en enero de 2025, cuando dicha guerrilla emprendió una ofensiva contra rebeldes de las disidencias de las FARC que afectó civiles.

Temas relacionados:

Ataques

Ejército de Colombia

ELN

Guerrilleros

Frontera con Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
Kristi Noem

Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski anuncia negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos la próxima semana en Abu Dabi

Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
Kristi Noem

Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Regresa el fútbol colombiano: Estos son los juegos más destacados del inicio de la temporada 2026

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Perkins Rocha | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Espero que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide": Costanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha

Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
Selección de Uruguay

Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre