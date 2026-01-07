NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, conversó sobre la solicitud presentada ante la justicia estadounidense para enjuiciar a Maduro por tortura.

Un grupo de abogados, activistas y líderes del exilio venezolano presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro por crímenes de tortura sistemática en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Kelvi Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El abogado empezó diciendo que: “Nicolás Maduro, de acuerdo con las cifras que manejamos organizaciones no gubernamentales desde 2013 hasta el 2025, ejecutó o se ejecutaron en Venezuela más de 1.600 torturas”.

“Estos actos de tortura se ejecutaron bajo la anuencia del Estado y particularmente bajo las órdenes de Nicolás Maduro, quien era el jefe de esta organización de represión y tortura”, afirmó.

El invitado aseguró que “el llamado es pedirle” a las víctimas de estos actos de tortura que se “pongan en contacto con nosotros en las redes sociales”.

Esto para que desde las organizaciones puedan documentar “sus casos y verificar que encajan en la norma para efectos de poder proporcionar toda esta información a la Fiscalía y que Maduro pueda ser condenado por estos hechos de barbarie que estuvo cometiendo desde 2013 hasta el día en el que fue detenido”.

“Maduro era jefe de esta estructura para infligir un grave daño a estas personas y causarles la muerte”, agregó.

Zambrano también afirmó que “estamos a las puertas de un hecho histórico porque sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la aplicación a este estatuto contra la tortura se estaría condenando a una persona de la envergadura de Nicolás Maduro que llegó al poder por vías de hecho”.

“Esto marcaría un precedente importante, no solo para las personas que controlan el poder, sino que también hay un precedente y una esperanza a las víctimas”, mencionó.

Y puntualizó que si se logra esta condena “desde el punto de vista penal existe la posibilidad de que estas víctimas puedan gozar de una reparación desde un punto económico”.

Barriles de petróleo
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Incautan buque petrolero cerca a las costas venezolanas / FOTO: Captura de video
Petróleos de Venezuela

"Son consecuencias de la burla del régimen a las sanciones": exembajador de Venezuela en Canadá sobre incautaciones a buques petroleros en Venezuela

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado - Oficina del Primer Ministro de Noruega
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Lo que me trajo aquí fue el amor de millones de venezolanos por nuestro país y por la libertad": María Corina Machado en su primera declaración desde Noruega

Petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto EFE de referencia
Buque petrolero

Cerca de 12 petroleros cargados salieron de Venezuela en "modo oscuro" tras captura de Maduro, según Reuters

Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Incautan buque petrolero cerca a las costas venezolanas / FOTO: Captura de video
Petróleos de Venezuela

"Son consecuencias de la burla del régimen a las sanciones": exembajador de Venezuela en Canadá sobre incautaciones a buques petroleros en Venezuela

Partido del fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Fútbol colombiano

La drástica solicitud que aceptó la Dimayor de un equipo con 35 años de historia en el fútbol colombiano

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado - Oficina del Primer Ministro de Noruega
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Lo que me trajo aquí fue el amor de millones de venezolanos por nuestro país y por la libertad": María Corina Machado en su primera declaración desde Noruega

Superficie lunar - Foto Canva
Luna

Otro país, además de Estados Unidos y China, se une a la carrera lunar y anuncia también que explorará planeta "hermano" de la Tierra

Petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto EFE de referencia
Buque petrolero

Cerca de 12 petroleros cargados salieron de Venezuela en "modo oscuro" tras captura de Maduro, según Reuters

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Cualquier operación económica que sustente al régimen de Maduro va a ser combatida por EE. UU.": Oláguer Chacón

Delcy Rodríguez, en su juramentación como jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB de Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre