"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Un grupo de abogados, activistas y líderes del exilio venezolano presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro por crímenes de tortura sistemática en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Kelvi Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El abogado empezó diciendo que: “Nicolás Maduro, de acuerdo con las cifras que manejamos organizaciones no gubernamentales desde 2013 hasta el 2025, ejecutó o se ejecutaron en Venezuela más de 1.600 torturas”.

“Estos actos de tortura se ejecutaron bajo la anuencia del Estado y particularmente bajo las órdenes de Nicolás Maduro, quien era el jefe de esta organización de represión y tortura”, afirmó.

El invitado aseguró que “el llamado es pedirle” a las víctimas de estos actos de tortura que se “pongan en contacto con nosotros en las redes sociales”.

Esto para que desde las organizaciones puedan documentar “sus casos y verificar que encajan en la norma para efectos de poder proporcionar toda esta información a la Fiscalía y que Maduro pueda ser condenado por estos hechos de barbarie que estuvo cometiendo desde 2013 hasta el día en el que fue detenido”.

“Maduro era jefe de esta estructura para infligir un grave daño a estas personas y causarles la muerte”, agregó.

Zambrano también afirmó que “estamos a las puertas de un hecho histórico porque sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la aplicación a este estatuto contra la tortura se estaría condenando a una persona de la envergadura de Nicolás Maduro que llegó al poder por vías de hecho”.

“Esto marcaría un precedente importante, no solo para las personas que controlan el poder, sino que también hay un precedente y una esperanza a las víctimas”, mencionó.

Y puntualizó que si se logra esta condena “desde el punto de vista penal existe la posibilidad de que estas víctimas puedan gozar de una reparación desde un punto económico”.