Zelenski anuncia negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos la próxima semana en Abu Dabi

Las negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington en busca de una salida a la guerra en Ucrania se reanudarán el miércoles en Abu Dabi, anunció este domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi", dijo Zelenski en X.

"Ucrania está preparada para una discusión sustancial y queremos que el resultado nos acerque a un final de la guerra real y digno", añadió.

La víspera Zelenski comunicó que Kiev se prepara para reuniones "la próxima semana" con el fin de avanzar.

Inicialmente estaba previsto un encuentro este domingo en Abu Dhabi, que ya acogió el 23 y 24 de enero un primer ciclo de negociaciones con delegaciones ucranianas, rusas y estadounidenses.

Fueron las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

Paralelamente el enviado del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial Steve Witkoff, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Las conversaciones para encontrar una salida diplomática al conflicto desatado por la invasión rusa del país en febrero de 2022 son arduas. Tropiezan sobre todo con el tema territorial.

Rusia exige que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas de la región de Donetsk que aún controlan.