Jueves, 15 de enero de 2026
Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Regresa el fútbol colombiano: Estos son los juegos más destacados del inicio de la temporada 2026

enero 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
El fútbol profesional colombiano se toma la pantalla de Nuestra Tele Internacional para que, quienes se encuentren fuera de Colombia, apoyen y sigan al equipo de sus amores.

El fútbol profesional colombiano vuelve a la acción este viernes 16 de enero, día en el que se iniciará la Liga BetPlay Apertura 2026, competencia que en esta ocasión no contará con la tradicional fecha de clásicos y tampoco tendrá cuadrangulares; en su lugar se disputarán playoffs.

o

Con varias novedades dentro de sus respectivas nóminas y con los objetivos claros para esta temporada, los 20 equipos del torneo vuelven al ruedo con la intención de hacerse con la tan anhelada estrella de mitad de año.

Con el regreso del fútbol colombiano, regresa lo mejor de cada fecha a la pantalla de Nuestra Tele Internacional, que se encarga de llevar los encuentros más destacados de la jornada del balompié cafetero para quienes se encuentran fuera de Colombia.

De los partidos más destacados de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026 se encuentran el partido del Atlético Bucaramanga ante Millonarios y Junior ante el Deportes Tolima.

Aunque sin muchas novedades, el conjunto Leopardo recibirá en el Américo Montanini a la escuadra Embajadora, la cual tuvo juegos de pretemporada a nivel internacional y ha hecho varios movimientos dentro de su nómina, reforzando cada una de las posiciones.

Dentro de los refuerzos que más se destacan en el equipo “Albiazul” se encuentra el regreso del delantero Radamel Falcao García y la vinculación del mediocampista Mateo García, por resaltar algunos.

Aunque el “Tigre” ya sumó minutos en el último juego de pretemporada en el encuentro de Millonarios ante Boca Juniors en la Bombonera, no tendrá acción ante Bucaramanga. Esto debido a la sanción que le impuso la Dimayor de cuatro fechas de suspensión y una multa económica por sus fuertes declaraciones al cuerpo arbitral durante los cuadrangulares de la Liga BetPlay Apertura 2025.

Otro de los encuentros destacados en el inicio de la competencia será el de Junior ante el Deportes Tolima, dos equipos que disputaron la gran final del campeonato de finalización del año anterior que dejó como campeón al conjunto barranquillero.

Un partido para el cual el conjunto “Tiburón” espera contar

o

con su máxima contratación, el delantero Luis Fernando Muriel, quien después de 16 años regresa al fútbol colombiano.

Entre tanto, los Pijaos, con un par de novedades tanto dentro de su cuerpo técnico como dentro de su nómina, esperan iniciar con pie derecho su participación en la competencia y seguir demostrando por qué es uno de los equipos más competitivos del FPC de los últimos 10 años.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

Viernes 16 de enero

  • Pereira vs. Llaneros | Hora: 6:20 p.m.
  • Fortaleza vs. Alianza | Hora: 8:30 p.m.

Sábado 17 de enero

  • América vs. Internacional de Bogotá | Con transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 4:10 p.m. ET.
  • Nacional vs. Boyacá Chicó | Con transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 6:20 p.m. ET.
  • Bucaramanga vs. Millonarios | Con transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 8:30 p.m. ET.

Domingo 18 de enero

  • Pasto vs. Medellín | Hora: 2:00 p.m.
  • Jaguares vs. Deportivo Cali | Hora: 4:10 p.m.
  • Junior vs. Tolima | Con transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 6:20 p.m. ET.
  • Santa Fe vs. Águilas Doradas | Hora: 8:30 p.m.

Lunes 19 de enero

  • Cúcuta vs. Once Caldas | Hora: 4:00 p.m.

