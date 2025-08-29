NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
“Ocúpese de su país que bastante violento sí está”: David Smolansky responde a Petro que criticó despliegue militar estadounidense en el Caribe

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
La dictadura de Maduro ha desplegado militares en la zona fronteriza ante la incesante presión estadounidense en aguas limítrofes del Caribe.

El líder opositor venezolano que permanece en el exilio, David Smolansky, respondió a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazando el pedido de una intervención en Venezuela.

El exalcalde del municipio El Hatillo, en Venezuela, tomó su cuenta en la red social de X para arremeter contra Petro y pedirle que se preocupe más bien por la ola de violencia que azota a Colombia.

Smolansky afirmó: “Pregúntele a los casi 4 millones de venezolanos que viven en su país si no quieren volver. Pregúntele si no han sido víctimas de torturas, hambruna o violencia por parte del jefe del Cartel de los Soles”.

“Deje de hablar por Venezuela y ocúpese del suyo que bastante violento está”, añadió el líder opositor venezolano en el exilio.

o

La respuesta de Smolansky es a las declaraciones que dio el jefe de Estado en su cuenta de X en donde aseguró que ningún país en Latinoamérica debe de solicitar una inversión militar por parte de Estados Unidos.

Petro comentó: “Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”.

“Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños”, agregó.

El líder de Pacto Histórico reiteró en su escrito que “con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”.

Sus declaraciones se dan horas después de que este jueves ordenara la militarización de la frontera del Catatumbo, según dijo, “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia” en el marco de un acuerdo de seguridad binacional en coordinación con el régimen venezolano.

Cabe resaltar que la dictadura de Maduro ha desplegado militares en la zona fronteriza ante la incesante presión estadounidense en aguas limítrofes del Caribe. Para ello, ha pedido el apoyo del gobierno colombiano.

