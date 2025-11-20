Cinco objetos del Galeón San José vuelven a manos del Estado colombiano: esto reveló la expedición

El miércoles pasado el Estado colombiano inauguró un proyecto de investigación de ciencia y cultura denominado “Hacia el corazón de galeón San José”, en este proyecto participan el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Colombiano de Antropología, la armada de Colombia y la Dirección General Marítima.

Cabe recordar que el Galeón de San José fue un buque de guerra español que naufragó en 1708 cerca de Cartagena de Indias, esto después de ser atacado en la Guerra de Sucesión Española.

Este buque estaba cargado con tesoros de oro, plata, esmeraldas y otros objetos valiosos procedentes de las colonias americanas para la corona española. El descubrimiento del naufragio se dio en 2015 por la Armada de Colombia.

Ahora, el proyecto de investigación tendrá como objetivo “ampliar los marcos interpretativos del pasado colonial y su impacto en la configuración social, económica y cultural de Colombia”, de acuerdo con el artículo oficial del gobierno.

El proyecto hasta el momento ha tenido dos fases, en la primera fase solo se llevaron a cabo investigaciones arqueológicas, dividida en generación de imágenes del sitio, registro, prediagnóstico de conservación, robótica y logística operacional, divulgación y difusión, finalizando con gestión de riesgos.

La investigación no invasiva ha permitido constatar que el “contexto arqueológico del galeón San José se mantiene sin alteraciones antrópicas”.

Recientemente se ha dado paso a la segunda fase del proyecto, el 19 de noviembre de este año, el Estado colombiano presentó en Cartagena de Indias cinco objetos arqueológicos recolectados en el Área Arqueológica Protegida del galeón San José.

El objetivo de esta extracción es profundizar el estudio mediante un análisis directo de los objetos arqueológicos, este proceso implica que previo a su extracción, los objetos tienen que ser adaptados gradualmente al cambio del entorno marino al terrestres y conservarse en óptimas condiciones.

Las piezas recolectadas son:

Un Cañón

Una taza de porcelana

Tres macuquinas (monedas)

Dos fragmentos de porcelana

Restos de sedimento asociados a los objetos.

VEA TAMBIÉN Anuncian pico y placa para algunos vehículos en Bogotá cada 15 días los sábados a partir del primer semestre de 2026 o

Posterior a la extracción se pronunció Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, expresó que “este hecho histórico es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido, como parte de la identidad e historia colombiana”, según lo difundido en un comunicado de prensa.