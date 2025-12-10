NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Te quiero mucho": el emotivo mensaje de María Corina al ver el micrófono de NTN24 a las afueras del Grand Hotel en Oslo

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La noticia de su llegada a Oslo fue anticipada por su hija, Ana Corina Sosa, quien se encargó de recibir el premio en nombre de su madre durante la ceremonia.

En su primera salida oficial de la clandestinidad, Machado se reunió junto a su familia en el Grand Hotel, en Oslo, Noruega, en donde miles de venezolanos la esperaban para festejar su reconocimiento como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Tras su llegada a Oslo, en Noruega, la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, se encontró con un grupo de periodistas a las afueras del Grand Hotel.

En su encuentro con la multitud, María Corina no pudo evitar hacer un pequeño intercambio con algunos de los periodistas que estaban a las afueras del hotel.

Entre esos medios y periodistas, la líder de la democracia venezolana no dudó en lanzar un emotivo: “te quiero mucho” la ver el micrófono de NTN24.

En respuesta a sus emotivas palabras, el periodista del Canal de las Américas, Andrés Gil, le respondió: “¡Nosotros también te queremos y admiramos!”.

o

La noticia de su llegada a Oslo fue anticipada por su hija, Ana Corina Sosa, quien se encargó de recibir el premio en nombre de su madre durante la ceremonia.

Y horas más tarde, la activista venezolana, Magalli Meda, confirmó que Machado estaba lista para empezar su agenda en Oslo.

“La información, por su puesto, es que María Corina está llegando, y que va a saludar como siempre lo hace. Solamente denle un rato, porque va a estar con su familia, que se recupere de este momento, va a bajar y va a saludar”, pronunció Meda.

Machado había asegurado el miércoles, por medio de un discurso pronunciado por su hija, que Venezuela se estaba preparando para una “transición ordenada hacia la democracia”.

En horas de la mañana, el medio The Wall Street Journal informó que la líder venezolana había salido el martes en “un bote y viajó a la isla caribeña de Curazao”.

Según el medio de la unión americana, este fue un "viaje secreto que sus aliados trabajaron para mantener en privado" con el fin de proteger su seguridad.

De acuerdo con el Comité Noruego, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incasable labor “en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

