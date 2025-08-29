NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Diosdado Cabello

“Aguantamos lo que venga, Chávez lo soñó y nosotros lo hacemos realidad”: Diosdado Cabello lideró entrenamiento militar de jóvenes en medio de despliegue estadounidense en el Caribe

agosto 29, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Diosdado Cabello lidera entrenamiento militar de jóvenes | Foto EFE
Diosdado Cabello lidera entrenamiento militar de jóvenes | Foto EFE
Maduro también advirtió que “nadie toca esta tierra” mientras se intensifican los ejercicios militares del régimen.

En la noche del 28 de agosto, pasadas las 12 de la medianoche, el vicepresidente del PSUV y líder del ala radical del chavismo, Diosdado Cabello, encabezó una jornada de entrenamiento físico y militar en el campamento Carmen de Uría, en el estado La Guaira, en medio del alistamiento militar ante la incesante presión estadounidense que en los últimos días ha desplegado militares y buques de guerra en el Caribe para combatir al Cartel de los Soles.

o

Durante el ejercicio nocturno, acompañado de jóvenes del partido, Cabello pronunció frases que han generado controversia:

“Aguantamos lo que venga … que se escuche el fuego sagrado que debemos tener, el fuego de Hugo Chávez, de Zamora, de Bolívar”, dijo mientras dirigía el trote. “Chávez lo soñó, y nosotros lo hacemos realidad”, finalizó.

Este tipo de entrenamiento, catalogado por el régimen como parte de la “defensa integral de la nación”, se ha intensificado en las últimas semanas, bajo el argumento de “preservar la soberanía y garantizar la paz”, según declaraciones del propio Nicolás Maduro.

En su programa semanal “Con el Mazo Dando”, Cabello reafirmó que el país debe estar “preparado para enfrentar lo que venga, por muy duro que sea”.

Por su parte, Nicolás Maduro, también ha insistido en una retórica de defensa y confrontación: “Nosotros, los venezolanos, estamos dentro de nuestra propia ley, y nadie toca esta tierra”, declaró recientemente, citado por el medio internacional Infobae.

La escalada retórica y militarista del régimen chavista ocurre en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, país que mantiene millonarias recompensas por la captura de Maduro y varios de sus aliados, acusados de narcotráfico y corrupción, y liderar el Cartel de los Soles.

o

Asimismo, en ciudades como Quito y en la frontera colombo-venezolana, se han observado vallas promovidas por el gobierno estadounidense que ofrecen recompensas por información que conduzca a su arresto.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Venezuela

Nicolás Maduro

Política

Fuerzas Armadas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que acoge con "satisfacción" decisión de Tribunal Superior de Bogotá "de liberar al expresidente Álvaro Uribe"

Accidente en Bogotá - Foto tomada de Noticias RCN
Bogotá

Imágenes impactantes y momentos de angustia tras choque múltiple entre buses de servicio público en Bogotá

Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Miguel Uribe Turbay

Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
Ucrania

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que acoge con "satisfacción" decisión de Tribunal Superior de Bogotá "de liberar al expresidente Álvaro Uribe"

Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Foro Penal confirma el arresto de un francés y un polaco en Venezuela: en total hay 89 presos políticos extranjeros

Accidente en Bogotá - Foto tomada de Noticias RCN
Bogotá

Imágenes impactantes y momentos de angustia tras choque múltiple entre buses de servicio público en Bogotá

Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Miguel Uribe Turbay

Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Aranceles impuestos por Donald Trump a nivel mundial - Foto: EFE
Economía

“El arancel siempre ha sido una medida política”: experto sobre la economía mundial

Alcalde del régimen de Venezuela hace entrega de una moto ambulancia en La Guaira - Fotos: X
Régimen de Maduro

"Son migajas para el pueblo": entrega de extraña ambulancia por parte de funcionario chavista causó indignación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano