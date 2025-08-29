“Aguantamos lo que venga, Chávez lo soñó y nosotros lo hacemos realidad”: Diosdado Cabello lideró entrenamiento militar de jóvenes en medio de despliegue estadounidense en el Caribe

En la noche del 28 de agosto, pasadas las 12 de la medianoche, el vicepresidente del PSUV y líder del ala radical del chavismo, Diosdado Cabello, encabezó una jornada de entrenamiento físico y militar en el campamento Carmen de Uría, en el estado La Guaira, en medio del alistamiento militar ante la incesante presión estadounidense que en los últimos días ha desplegado militares y buques de guerra en el Caribe para combatir al Cartel de los Soles.

Durante el ejercicio nocturno, acompañado de jóvenes del partido, Cabello pronunció frases que han generado controversia:

“Aguantamos lo que venga … que se escuche el fuego sagrado que debemos tener, el fuego de Hugo Chávez, de Zamora, de Bolívar”, dijo mientras dirigía el trote. “Chávez lo soñó, y nosotros lo hacemos realidad”, finalizó.

Este tipo de entrenamiento, catalogado por el régimen como parte de la “defensa integral de la nación”, se ha intensificado en las últimas semanas, bajo el argumento de “preservar la soberanía y garantizar la paz”, según declaraciones del propio Nicolás Maduro.

En su programa semanal “Con el Mazo Dando”, Cabello reafirmó que el país debe estar “preparado para enfrentar lo que venga, por muy duro que sea”.

Por su parte, Nicolás Maduro, también ha insistido en una retórica de defensa y confrontación: “Nosotros, los venezolanos, estamos dentro de nuestra propia ley, y nadie toca esta tierra”, declaró recientemente, citado por el medio internacional Infobae.

La escalada retórica y militarista del régimen chavista ocurre en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, país que mantiene millonarias recompensas por la captura de Maduro y varios de sus aliados, acusados de narcotráfico y corrupción, y liderar el Cartel de los Soles.

Asimismo, en ciudades como Quito y en la frontera colombo-venezolana, se han observado vallas promovidas por el gobierno estadounidense que ofrecen recompensas por información que conduzca a su arresto.