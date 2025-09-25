Oficializan nuevo aumento del pasaje urbano en Venezuela en medio del alza del dólar
En medio del alza acelerado del dólar, fue oficializado un nuevo aumento del pasaje urbano en Venezuela desde el pasado lunes 22 de septiembre, pasó de 23 a 40 bolívares.
Para este jueves la tasa del Banco Central de Venezuela fija el dólar en 171,84 bolívares.
Aunque los transportistas exigen un ajuste anclado a la tasa cambiaria equivalente a 0,50 dólares, la Gaceta Oficial N° 43.218 estipula que las tarifas van desde 40 a 85 bolívares.
•Hasta 10 km: Bs. 40
•10.1 km a 20 km: Bs. 45
•20.01 km a 30 km: Bs. 50
•30.1 km a 40 km: Bs. 55
•Más de 90.1 km: Bs. 85
Mientras que el precio del pesaje en Metrobús, Metro y ferrocarril será de 30 bolívares por trayecto.
La gaceta también destaca que las mujeres mayores de 55 años, los hombres mayores de 60 y las personas con discapacidad están exceptos del pago del servicio.
Por su parte, los estudiantes deben pagar la mitad de la tarifa durante la temporada escolar.
Asimismo, insta a los transportistas a respetar la normativa para evitar sanciones administrativas.
El último aumento se produjo en abril de 2025.