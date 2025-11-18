NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Advierten ante la CIDH que entre 145 mil y 250 mil menores estarían en riesgo de ser reclutados en México

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, diálogo con NTN24 sobre uno de los temas a tratar en el periodo de sesiones 194 del organismo multilateral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su periodo de sesiones número 194 en Miami con la presencia de representantes de gobiernos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de todo el continente.

El encuentro, que tendrá lugar hasta el próximo viernes en la Universidad de Miami, contará con hasta 19 audiencias públicas para tratar la situación de derechos humanos en 14 países de la región.

o

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, diálogo con NTN24 sobre uno de los temas que se tratarán, el reclutamiento forzado.

“Entre 145 mil y 250 mil niños, niñas y adolescentes estarían en riesgo de ser reclutados en México”, reveló ante la falta de información oficial.

Ramírez aseguró que el reclutamiento está determinado “por cuestiones de pobreza, estructurales, falta de acceso a servicios, abandono de la escuela y una extensión del crimen organizado en el territorio”.

o

A su vez, declaró que “es una problemática regional”. “El entramado criminal pasa por debajo del suelo de las fronteras”, subrayó.

Temas relacionados:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDH

Sesión

Derechos Humanos

México

Reclutamiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Internacional otorga al presidente Trump autoridad legal ejecutiva para ordenar acciones militares directas, asegura analista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Gustavo Petro afirmó que está separado de Verónica Alcocer y la defiende tras ser incluida en la lista OFAC

Presidente Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

"Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia": Gustavo Petro en pronunciamiento desde la Plaza de Bolívar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Gustavo Petro afirmó que está separado de Verónica Alcocer y la defiende tras ser incluida en la lista OFAC

Presidente Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

"Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia": Gustavo Petro en pronunciamiento desde la Plaza de Bolívar

Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

El Louvre cierra sus puertas por segundo día tras impactante robo - Foto AFP
Francia

El Louvre cierra sus puertas por segundo día tras impactante robo y Francia refuerza la seguridad alrededor de los museos

Policía México - Foto AFP
Tiroteo en Texas

Reportan tiroteo al interior de un centro comercial en Eagle Pass, Texas: hay al menos dos personas heridas

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre