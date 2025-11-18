Advierten ante la CIDH que entre 145 mil y 250 mil menores estarían en riesgo de ser reclutados en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su periodo de sesiones número 194 en Miami con la presencia de representantes de gobiernos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de todo el continente.

El encuentro, que tendrá lugar hasta el próximo viernes en la Universidad de Miami, contará con hasta 19 audiencias públicas para tratar la situación de derechos humanos en 14 países de la región.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, diálogo con NTN24 sobre uno de los temas que se tratarán, el reclutamiento forzado.

“Entre 145 mil y 250 mil niños, niñas y adolescentes estarían en riesgo de ser reclutados en México”, reveló ante la falta de información oficial.

Ramírez aseguró que el reclutamiento está determinado “por cuestiones de pobreza, estructurales, falta de acceso a servicios, abandono de la escuela y una extensión del crimen organizado en el territorio”.

A su vez, declaró que “es una problemática regional”. “El entramado criminal pasa por debajo del suelo de las fronteras”, subrayó.