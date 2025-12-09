NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Trump Maduro

"Sus días están contados": Trump vuelve a hacer contundente advertencia sobre el tiempo que le queda a Maduro en el poder

diciembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
El pronunciamiento del presidente se da en un momento en el que Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar cerca de las costas de Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en una entrevista publicada el martes por el medio de comunicación estadounidense POLITICO que Nicolás Maduro "tiene los días contados" en el poder de Venezuela.

Mientras era interrogado, Trump intentó abstenerse de hablar sobre estrategia militar a propósito de la intensificación del despliegue que inició hace alrededor de tres meses en el Caribe para combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles que su administración asegura es liderado por Maduro.

Sin embargo, y ante la insistencia de la periodista encargada, quien le consultó si quería ver fuera del poder a Maduro, el mandatario republicano volvió a hacer una contundente advertencia al respecto, que ya ha pronunciado en ocasiones anteriores: "sus días están contados".

Trump, además de referirse a los días que le quedan al líder de la que Washington designó hace dos semanas oficialmente como organización terrorista extranjera, contó que Maduro "envió a mucha de su gente" a través de las fronteras estadounidenses.

"También envió muchas drogas. Así que ya veremos cómo acaba todo esto. Pero no puedo hablar de estrategia", insistió el presidente durante la entrevista.

Aunque la periodista le preguntó si podía descartar una invasión terrestre estadounidense en suelo venezolano, Trump aseveró que no quería "descartar nada".

"No hablo de eso. ¿Por qué iba a hablar de eso contigo? (…) ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a hablar de eso con Politico? Lo hago porque tú me elegiste (…) Soy el político más transparente", agregó tras rehusarse a declarar algo más al respecto.

No obstante, Trump fue consultado acerca de cuál era su objetivo en Venezuela y sobre lo que quería conseguir con las medidas que está tomando, en un momento en el que ha intensificado el despliegue militar con el inicio de la operación Lanza del Sur, anunciada en noviembre por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Bueno, uno de mis objetivos es que se trate bien al pueblo venezolano. Quiero que se respete al pueblo venezolano, muchos de cuyos miembros viven en Estados Unidos. Quiero decir, ellos fueron maravillosos conmigo. Me votaron en un 94 % o más", contestó Trump.

El jefe de Estado de la Unión Americana, cabe resaltar, se ha enfocado durante su segundo mandato en combatir el narcotráfico que ha afectado fuertemente a su país en los últimos años.

Las tropas estadounidenses han ejecutado a más de 80 presuntos sospechosos vinculados a los carteles de las drogas en más de 20 ataques a embarcaciones que transitaban por el Caribe y el Pacífico.

Pese a que las ofensivas han sido calificadas como "ejecuciones extrajudiciales" por la ONU en repetidas ocasiones, y criticadas por los demócratas en Estados Unidos, el Gobierno Trump continúa acrecentando su poderío en la región y bombardeando presuntas 'narcolanchas'.

Anteriormente, el gobernante estadounidense anunció que autorizó operaciones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en territorio venezolano para hacer frente a la problemática que ha puesto en riesgo al hemisferio occidental.

