Lunes, 01 de diciembre de 2025
Luis Javier Suárez, jugador del Sporting Lisboa - Foto: EFE
El colombiano Luis Suárez habla de su destacada temporada con el Sporting en la liga de Portugal: "Con el tiempo me iré adaptando mucho mejor"

diciembre 1, 2025
Por: Natalya Baquero González
El delantero colombiano ha disputado 20 partidos de manera oficial con el Sporting de Lisboa desde su llegada al conjunto portugués el pasado 28 de julio.

El delantero Luis Javier Suárez continúa enchufado con el gol; el colombiano fue una de las figuras durante los 90 minutos del partido entre el Sporting Lisboa y el Estrela Amadora, válido por la fecha 12 de la Liga de Portugal. El samario marcó dos de los cuatro tantos en la victoria de su equipo.

Una vez finalizado el partido, el atacante dejó ver su felicidad no solo por el triunfo, sino por el gran momento que vive con su club, esto teniendo en cuenta los resultados tanto en campeonato como en la Champions.

“Estoy muy contento con la victoria. Queríamos seguir con nuestra racha ganadora tras el partido de la Champions League. Fue un partido complicado desde el primer minuto, pero empezamos concentrados y conseguimos los 3 puntos”, dijo Suárez al medio Sport TV.

Asimismo, el delantero colombiano, quien ha disputado 20 partidos de manera oficial con el Sporting de Lisboa desde su llegada al conjunto portugués el pasado 28 de julio, se refirió a su proceso de adaptación con los “Leones”, con los cuales ya ha marcado 12 tantos.

“Me estoy adaptando cada vez mejor al club y al equipo. Con el tiempo, me adaptaré aún mejor”, expresó Luis Javier Suárez.

El también atacante de la selección Colombia dejó ver que su equipo, el Sporting de Lisboa, ya se encuentra concentrado en el juego de la próxima fecha, en la que se medirá ante el Benfica, en una jornada en la que los ‘Leones’ buscarán sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla y no dejar que el Porto tome ventaja.

“Todos los partidos son complicados. Tanto en condición de local como afuera. Ya estamos pensando en el próximo partido, un partido que queremos ganar. Creo que es un partido más, ya sea contra el Benfica o el FC Porto (...) solo queremos los tres puntos”, manifestó Luis Javier Suárez.

Con el doblete ante el Estrela Amadora, el delantero colombiano llegó a 12 goles en 20 partidos con el Sporting, escuadra con la que ha tenido un rendimiento de 7.72 en lo que va de la temporada, según el portal web de datos y estadísticas Sofascore.

