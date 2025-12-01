NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

diciembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Carlos Alonso Lucio, excongresista colombiano, y Hugo Acha, consultor de seguridad, se refirieron en La Noche de NTN24 a las recientes advertencias de Trump y la reunión en la Casa Blanca.

Estados Unidos decide cuáles serán los siguientes pasos en su estrategia contra el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro, quien según la Casa Blanca encabeza el Cartel de los Soles, designado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera.

Este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, encabezó una trascendental reunión con su equipo de Seguridad Nacional, un encuentro realizado en el Despacho Oval.

A la cita habrían asistido el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del estado mayor, el general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller, entre otros funcionarios.

La junta editorial del Wall Street Journal, por su parte, respaldó abiertamente la salida definitiva de Nicolás Maduro del poder. El influyente diario advirtió que el pulso entre Trump y Maduro solo podría tener un ganador, y que, si Maduro logra continuar en el poder, el perdedor será Trump.

Carlos Alonso Lucio, excongresista colombiano, analista político, escritor y columnista, y Hugo Acha, consultor de seguridad y defensa internacional e investigador académico en temas de seguridad global, hablaron sobre este tema en La Noche de NTN24.

"La particularidad de lo que ocurre con el Cartel de los Soles es que es un cartel que tiene un Estado en sus manos, un cartel que maneja desde hace 25 años un país, un Estado, una representación en las Naciones Unidas, un aparato de justicia y de comunicaciones", consideró Alonso Lucio.

Para el excongresista, se trata de una "mutación" de un fenómeno que convierte la problemática no solo en un acto de narcotráfico, sino en un verdadero "tema de terrorismo" y una amenaza a las democracias del continente.

El consultor de seguridad y defensa internacional Acha explicó, por su parte, que Estados Unidos ha venido ejecutando una serie de contenidos legales, doctrinales y políticos que redefinen situaciones que "quien las ignora o pretende distorsionarlas lo está haciendo deliberadamente y a su cuenta y riesgo".

"Como dice uno de los párrafos salientes de la resolución firmada por el secretario Marco Rubio: el presidente de los Estados Unidos tiene a su disposición todos los medios con los que cuenta el Estado norteamericano para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles", expuso Acha.

