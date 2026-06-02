"Preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94%": Registraduría dice que no hay novedades en escrutinio de votaciones presidenciales tras cuestionamientos de Petro

La Registraduría Nacional de Colombia, que lleva a cabo todo el proceso electoral en Colombia, informó este martes que el escrutinio de las votaciones presidenciales que realizan jueces en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98 %.

Este comunicado llega horas después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara los resultados electorales del pasado domingo que le dieron la victoria en primera vuelta al candidato opositor Abelardo De La Espriella por arriba del oficialista Iván Cepeda que avanzó a segunda vuelta.

A través de un comunicado, la Registraduría aseguró que el escrutinio avanza sin novedad y con una coincidencia del 99,94 con respecto a los resultados preliminares divulgados el pasado domingo tras los comicios.

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“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, tras la jornada de anoche, el escrutinio de las votaciones presidenciales que realizan jueces de la República en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98 %”, indicó.

“A la fecha, restan por escrutar solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”, agregó.

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En ese sentido, insistió en que “el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”.