ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), radicada en Estados Unidos, ofreció un balance sobre los miles de fallecidos en protestas en Irán.

La agrupación defensora de los derechos humanos informó este viernes que logró verificar la muerte de más de 5.000 personas durante las recientes protestas en Irán, la mayoría de ellas civiles que habrían perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la organización, “van 5.002 fallecimientos, entre ellos 4.714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 integrantes de las fuerzas de seguridad y 39 personas que no participaban en las concentraciones”.

En cuanto a detenciones, la misma organización detalló que al menos 26.852 personas ha sido privadas de su libertad.

Las protestas en Irán han marcado el inicio de este 2026. Motivo: descontento colectivo por la difícil situación económica que atraviesa el país de medio oriente.

La moneda local, el rial, sufrió un desplome histórico, perdiendo más del 30% de su valor en apenas la primera semana de enero.

Por tanto, inflación se disparó por encima del 40-50%, duplicando el precio de alimentos básicos como el pan y la leche.

La inconformidad de la población aumentó tras la presentación de un presupuesto para 2026 que incrementó el gasto en seguridad en un 150%, mientras que los salarios apenas subieron una fracción de la inflación.

En ese sentido, la economía se ha visto asfixiada por sanciones internacionales reforzadas en 2025 y las secuelas de un conflicto de 12 días con Israel en junio del año pasado.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su "represión brutal", en particular "a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas".