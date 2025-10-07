NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Teléfonos

Otro país prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años: "roban la infancia de nuestros hijos"

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El proyecto de ley, que se presentará en una fecha aún no precisada, indica que en algunos casos los jóvenes podrán utilizar redes a partir de 13 años pero solo con la autorización de los padres.

En las próximas semanas un nuevo país se suma a la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 15 años, siguiendo el ejemplo de otras naciones que en los últimos años han tomado la misma decisión.

Se trata de Dinamarca, cuya primer ministra, Mette Frederiksen, anunció la medida en la apertura de la más reciente sesión parlamentaria.

"El gobierno propondrá prohibir varias redes sociales a los niños y jóvenes menores de 15 años", declaró en su discurso.

El proyecto de ley, que se presentará en una fecha aún no precisada, indica que en algunos casos los jóvenes podrán utilizar redes a partir de 13 años pero solo con la autorización de los padres.

o

"El teléfono móvil y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos", dijo la primera ministra, indicando que el 60 % de los jóvenes de entre 11 y 19 años eligen quedarse en casa durante su tiempo libre en vez de salir a ver a sus amigos.

Aunque el gobierno no indicó cómo se controlará la prohibición, se espera que la decisión no tenga vuelta atrás.

A nivel internacional, Australia es uno de los países pioneros en la regulación de internet y su Parlamento aprobó en 2024 una ley que prohíbe redes sociales como TikTok, X, Facebook o Instagram a los menores de 16 años.

Asimismo, en junio, Grecia propuso fijar una edad de mayoría digital en toda la Unión Europea, por debajo de la cual los niños no podrían acceder a las redes sociales sin el consentimiento de sus padres.

Temas relacionados:

Teléfonos

Celular

Celulares

Menores

Dinamarca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémica por prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador: ¿acierto o desacierto?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Más de Actualidad

Ver más
Rosa María Payá, electa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Foto EFE
Estados Unidos

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Para que haya un quiebre en Venezuela, tiene que escalar la ofensiva de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre presión en el Caribe contra el Cartel de los Soles

Ejército israelí en Gaza - Foto AFP
Israel

Ejército israelí urgió a los habitantes a huir de Gaza: "Seguiremos actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rosa María Payá, electa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Foto EFE
Estados Unidos

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Para que haya un quiebre en Venezuela, tiene que escalar la ofensiva de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre presión en el Caribe contra el Cartel de los Soles

Ejército israelí en Gaza - Foto AFP
Israel

Ejército israelí urgió a los habitantes a huir de Gaza: "Seguiremos actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás"

TPS para venezolanos | Foto AFP News
Venezuela

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

Descubrimientos en el universo | Foto Canva
Universo

Los 5 hallazgos más sorprendentes de la NASA y la ESA que revelan misterios del universo

Incauca
Desarrollo sostenible

Incauca: Energía renovable y transformación social desde la caña de azúcar

Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda