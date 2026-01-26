NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
LVBP

Todo listo para la gran final de la LVBP: estos son los dos equipos que buscarán coronarse campeón de la temporada 2025/26

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo de campeón de la LVBP / Pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
La serie arrancará en el Estadio Alfonso 'Chico' Carrasquel de Puerto La Cruz.

La mesa está servida para la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Caribes de Anzoátegui, fue el primer clasificado a la serie decisiva.

El segundo en encontrar su boleto fue Navegantes del Magallanes, que, sorpresivamente, vino de atrás tanto en la ronda regular como en el Round Robin, para estar presente en el tramo definitorio del torneo de la pelota criolla.

Así quedó la tabla de posiciones del 'todos contra todos':

1-Caribes de Anzoátegui (clasificados a la serie final).

2- Navegantes del Magallanes (clasificados a la serie final).

3-Cardenales de Lara (1 de diferencia - eliminados).

4-Águilas del Zulia (3 diferencia - eliminados).

5-Bravos de Margarita (6 de diferencia - eliminados).

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el Round Robin de la LVBP sumó 16 partidos.

Guiseppe Palmisano, presidente de la LVBP, informó que la final se jugará en siete juegos, luego de rumores sobre que la serie decisiva se reduciría a solo cinco encuentros.

Tras adaptarse las fechas, se confirmó que la gran final venezolana iniciará el próximo 27 de enero.

La serie arrancará en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. ‘La Tribu’, dirigida por Asdrúbal Cabrera, buscará su quinto título apoyada en su temible ofensiva y la ventaja de jugar en casa.

La “Nave Turca”, inspirada en el Round Robin, bajo el mando de Yadier Molina, selló su pase en el Monumental y ahora va por su título número catorce.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

