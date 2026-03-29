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Domingo, 29 de marzo de 2026
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Régimen venezolano

"Se trata de cumplir con la tutela que Donald Trump tiene con Delcy Rodríguez": Exembajador sobre el retorno del control por parte del régimen de sedes diplomáticas venezolanas en EE. UU.

marzo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU, explicó en La Tarde de NTN24 en qué consiste el control de las sedes diplomáticas por parte del régimen de Delcy Rodríguez.

El régimen venezolano anunció la recuperación del control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos para su rehabilitación tras el restablecimiento de relaciones con la administración de Donald Trump.
Una delegación encabezada por el encargado de negocios Félix Placencia y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, llegó a Washington en la misma semana en que Maduro y Cilia Flores enfrentaron su segunda audiencia judicial.

Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU, explicó en La Tarde de NTN24 en qué consiste el control de las sedes diplomáticas por parte del régimen de Delcy Rodríguez.

"Esto no es una decisión unilateral de Delcy Rodríguez, es una decisión de ambos gobiernos de establecer las relaciones", resaltó.
Alcalá señaló que se trata de "la tutela que Donald Trump y su equipo tienen" sobre Delcy Rodríguez refiriéndose a una dinámica de control de Estados Unidos sobre el proceso.

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“No es propiamente una decisión revolucionaria auténtica, sino que se trata de la tutela, cumplir con la tutela que Donald Trump y su equipo tienen sobre la interina”, indicó.

El diplomático destacó que los nuevos representantes son "profesionales, evidentemente, totalmente leales, totalmente identificados con Delcy Rodríguez, como debe ser, pero al mismo tiempo con un grado de preparación que no es la improvisación".

Esto contrasta con lo que calificó como "la diplomacia de los carritos chocones" que caracterizó gestiones anteriores del régimen.
Alcalay aseguró, además, que este es un “paso importante porque es irreversible el retorno a la democracia” en el país.

“Estamos en el momento de la estabilización y de la recuperación, y todo esto que se hace ahora va a beneficiar, porque son medidas que tenía que tomar el gobierno democráticamente electo: relaciones diplomáticas y consulares. En vez de defender solamente a los ilegales que son expulsados, va a tener que cumplir con todo lo que una misión consular y diplomática debe darles a los ocho millones de venezolanos que se encuentran en el exterior”, resaltó.

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El exembajador proyectó que esta normalización debería extenderse a otros países: "¿Cómo puedes tú establecer relaciones con el ‘imperio’ y no buscar en vez de la diplomacia de Carlitos Chocones, no tenerla con otros países del hemisferio con los que rompió relaciones Venezuela con Canadá, Argentina, Paraguay, Chile?". Mencionó también que con Brasil, donde hay cientos de miles de venezolanos, no existen consulados operativos.

"Es un paso importante para lo que va a venir la Venezuela de la democracia y son pasos que tenía que darse", subrayó, al tiempo que indicó que estas medidas "le van a ahorrar al próximo gobierno democrático pasos que necesariamente tenían que darse".

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