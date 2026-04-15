Tenista gana un partido con polémico saque por debajo y la respuesta de su rival en el saludo en la red fue contundente

Una polémica e inusual jugada tuvo lugar en el ATP 500 de Barcelona que se disputa esta semana en tierras españolas.

La jugada se dio en uno de los partidos por los octavos de final del torneo en el que se enfrentaron el argentino Tomás Martín Etcheverry, número 29 del mundo, y el portugués Nuno Borges, 52 del planeta.

Borges fue el protagonista de la extraña jugada que se dio cuando dispuso de un ‘match point’ en el segundo set del partido en el que se cumplía un apasionante ‘tie break’ que iba 6 a 4 a su favor.

VEA TAMBIÉN Reconocido tenista perdió los estribos y terminó golpeando su raqueta contra el suelo tras perder 6-0 en el Masters 1000 de Montecarlo o

El portugués, sin que nadie en el público ni su rival pudieran anticiparlo, sacó por debajo del brazo y no por arriba o clavando la pelota, como usualmente se hace. La jugada le salió bien y le permitió ganar no solo el punto sino el partido.

No obstante, la decisión de Borges no estuvo exenta de polémica. Etcheverry se mostró contrariado con la definición del partido y, en el saludo en la red, fue frío y apenas rozó la mano del oponente.

Entre el público también hubo reacciones. De fondo se escucharon las expresiones de sorpresa entre los asistentes por la manera en la que terminó el partido. El partido, cabe resaltar, se saldó con un marcador 6-3, 7-6.

En otro de los partidos del campeonato el serbio Hamad Medjedovic ganó este miércoles al australiano Alex de Miñaur en segunda ronda del torneo de Barcelona 6-3 y 6-4, jornada en la que también se despidió el argentino Tomás Etcheverry.

Medjedovic se adjudicó el primer set rompiendo el saque a su rival con 4-3, para escaparse a 5-3 y cerrar la manga con un juego en blanco con su servicio.

De Miñaur, siete del mundo, reaccionó rompiéndole el servicio al serbio para ponerse 3-0 arriba en la segunda manga, pero Medjedovic se recuperó ganando los cinco últimos juegos, el set y el partido.

VEA TAMBIÉN Captan gesto de la novia de reconocido tenista al ver que su pareja ganó uno de los partidos más importantes de su carrera o

El australiano, cuartofinalista la pasada semana en Montecarlo, sólo pudo transformar una de sus nueve bolas de quiebre.

Medjedovic, procedente de la fase previa, se enfrentará por una plaza en semifinales con el portugués Nuno Borges (52) que se impuso este miércoles al argentino Etcheverry por 6-3 y 7-6 (7/4).

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, que la víspera se había quejado de la muñeca en su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, decidió no entrenar este miércoles para cuidar su articulación.

El español tiene previsto enfrentarse el jueves al checo Tomas Machac en segunda ronda.