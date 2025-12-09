NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Instituto del Nobel anunció que se pospuso la conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado (AFP)
Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro cometió fraude.

La conferencia de prensa este martes en Oslo con la líder venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue pospuesta, pero debería realizarse durante la jornada, informó el Instituto del Nobel en la capital noruega.

"Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy", indicó Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio, a varios medios y agencias internacionles.

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13H00 (12H00 GMT).

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro cometió fraude y tras las que se mantuvo en el poder pese a los resultados en contra que evidenciaron las actas electorales de esa jornada.

La líder venezolana, inhabilitada para los comicios, ha denunciado que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

En los últimos meses el ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera de Venezuela.

Su entorno mantiene el secreto. Su familia en Oslo asegura que desconocen su paradero y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado como el de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

