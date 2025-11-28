Trump y Maduro ya hablaron por teléfono, según The New York Times; esto es lo que se sabe de la llamada

Este viernes, el New York Times señaló que el presidente Donald Trump ya habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano.

Según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela.

La conversación tuvo lugar a finales de la semana, según las fuentes, que además señalaron que en ella se habló de una posible reunión entre ambos en Estados Unidos.

La llamada telefónica, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, ocurrió días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

Desde entonces, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe y ha anunciado que pronto se llevarían a cabo operaciones en tierra contra objetivos del narcotráfico.

Los funcionarios del Gobierno han afirmado que su objetivo es impedir el tráfico de drogas, pero también han dejado claro que quieren ver a Maduro fuera del poder, posiblemente por la fuerza.

El New York Times también informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, junto con otras oportunidades para las empresas estadounidenses, en un intento por calmar las tensiones.

No obstante, Maduro buscaba permanecer en el poder, y los funcionarios estadounidenses interrumpieron esas conversaciones con un “no” rotundo.

Justamente el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso adelante y aseguró que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

"En las últimas semanas han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos por supuesto. Ya no llegan tantos por mar, probablemente lo hayan notado, enviando sus venenos a Estados Unidos donde matan a cientos de miles al año", comentó en una videollamada de Acción de Gracias con tropas estadounidenses desde su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Trump ha desplegado activos militares en la región, incluido un grupo de portaaviones, con la misión clara de abordar el crimen transnacional y el narcotráfico con capacidades militares.