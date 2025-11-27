NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Donald Trump intervino en las elecciones de Honduras con su apoyo al candidato y exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura.

Honduras se prepara para unas elecciones presidenciales decisivas este domingo 30 de noviembre en un contexto político marcado por la intervención del presidente, estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su apoyo al candidato y exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura.

La contienda electoral enfrenta tres visiones distintas para Honduras. Salvador Nasralla, exvicepresidente de Honduras y representante del Partido Liberal de Honduras, compite contra Nasry Asfura del conservador Partido Nacional y Rixi Moncada del oficialista Partido Libertad y Refundación, quien ha prometido continuar las políticas de la actual presidenta Xiomara Castro.

Al respecto, Tommy Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso; Enrique Yllescas, exvicepresidente del Congreso Nacional y presidente del partido Todos Somos Honduras, y Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, hablaron en NTN24.

Tommy Zambrano defendió el mensaje que envió el presidente de Estados Unidos en su apoyo a Nasry Asfura.

o

"Ese mensaje lo está dando el hombre más informado del mundo. La información que él tiene es real. Los que hoy gobiernan quieren quedarse a la fuerza en este país, nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela", afirmó Zambrano.

Por su parte Contreras aseguró que el presidente Trump “le ha prestado un tanque de oxígeno al Partido Nacional, que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Honduras".

Contreras destacó que su candidato, Salvador Nasralla, "ha sido la persona que más ha enfrentado la tiranía del Gobierno de Libertad y Refundación".

Entre tanto, Enrique Yllescas llamó a la unidad: "Deben de ser más grandes las cosas que nos unen que las que nos dividen. Lo que nos debe unir es el hecho de buscar rescatar la institucionalidad de Honduras".

