Domingo, 23 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Diplomáticos estarían saliendo de Caracas en medio de masiva cancelación de vuelos y la presión estadounidense en las costas de Venezuela

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Así lo informó la corresponsal de seguridad nacional del canal estadounidense Fox News, Jennifer Griffin.

La presión de Estados Unidos para que Nicolás Maduro abandone el poder y permita una transición democrática en Venezuela se ha intensificado en las últimas horas.

A pocas horas de que entre en vigor la decisión de Washington de designar como organización terrorista al Cartel de los Soles que, según la administración de Donald Trump, es liderada por Nicolás Maduro y su círculo más cercano, parece haber movimientos en Venezuela, incluso con la salida de diplomáticos en dicho país.

Cabe recordar, además, que Estados Unidos también alertó a las aerolíneas en las últimas horas para que eviten ingresar al espacio aéreo de venezolano, lo que ha despertado rumores sobre las acciones estadounidenses en las próximas horas.

o

Este domingo, la corresponsal de seguridad nacional del canal estadounidense Fox News, Jennifer Griffin, aseguró que diplomáticos estarían saliendo de Caracas a pocas horas de que se haga oficial el ingreso del Cartel de los Soles al listado de organizaciones terroristas.

Griffin explicó que mientras se adelantan las conversaciones en Ginebra, Suiza, del plan de paz para Ucrania y Rusia con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, también se prepara desde Washington lo que sería un incremento de la presión sobre Nicolás Maduro.

“Estas conversaciones en Ginebra tienen lugar en vísperas de lo que parece ser un esfuerzo masivo de EE. EE. UU. para expulsar a Maduro de Venezuela, un país rico en petróleo (aliado ruso en la esfera de influencia estadounidense)”, escribió la periodista de Fox News en sus redes sociales.

La periodista también dio a conocer que la administración de Donald Trump podría llevar a cabo operaciones encubiertas junto a la CIA y estaría planeando lanzar volantes desde el aire para pedir la renuncia de Maduro.

o

Esto como informes de diplomáticos saliendo de Caracas, vuelos cancelados debido a la masiva concentración militar estadounidense en las costas de Venezuela y planes para que EE. EE. UU. comience operaciones encubiertas dirigidas por la CIA y supuestos planes para lanzar volantes exigiendo la renuncia de Maduro (en otras palabras, un cambio de régimen que Rubio ha defendido durante mucho tiempo). El acuerdo con Ucrania parece estar vinculado a las inminentes acciones estadounidenses en Venezuela según el momento y los informes públicos”, agregó.

Se espera que este lunes, cuando se haga oficial la inclusión del Cartel de los Soles como organización terrorista, se conozcan las acciones de la administración de Donald Trump para posibilitar la transición democrática en Venezuela.

