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Martes, 05 de mayo de 2026
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Régimen de Irán

"En toda guerra, toda arma es posible": analista sobre presunto plan del régimen de Irán de usar delfines con bombas tipo kamikaze contra embarcaciones de EE. UU.

mayo 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Andrés Repetto dijo también en La Tarde de NTN24 que "mientras unos pocos hagan mucho dinero, la guerra continuará".

Andrés Repetto, periodista y analista internacional, dijo en La Tarde de NTN24 que "en toda guerra, toda arma es posible", en referencia al presunto plan del régimen de Irán para usar delfines con bombas tipo kamikaze contra embarcaciones de Estados Unidos.

"En toda guerra, toda arma es posible, hablando de frases, una guerra se sabe cómo empieza, no cómo sigue y menos cómo termina. Creo que el mundo está desde hace varios años en una nueva guerra mundial con el epicentro en Europa y esta es parte de los tentáculos", expuso Repetto.

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El periodista y analista internacional indicó que "en una guerra mundial las paralelas se tocan y este conflicto también toca lo que está pasando en Europa, las potencias".

Para Repetto, cuanto más se prolongue el conflicto "aparecerá una carta y esa carta es lo impredecible, y quizá lo impredecible tenga el nombre de China". "¿Cuánto más soportará China este embargo petrolero?", cuestionó.

Asimismo, Repetto sostuvo que "el régimen iraní ha convertido el estrecho de Ormuz en un arma más poderosa que sus misiles" y especuló que otro plan militar de Estados Unidos en Irán "puede estar en marcha" en la que calificó como "la tercera fase de la guerra".

El conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con el experto, continuará "mientras unos pocos hagan mucho dinero".

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