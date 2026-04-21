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Martes, 21 de abril de 2026
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Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
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Ranking FIFA

La selección Colombia se consolida en el ranking FIFA: así le fue a la Tricolor en la nueva actualización

abril 21, 2026
Por: Natalya Baquero González
Las dirigidas por el entrenador Ángelo Marsiglia se mantienen dentro del top 30 de los mejores combinados a nivel mundial.

Este martes 21 de abril, la FIFA entregó la actualización del ranking de selecciones femeninas, un escalafón donde una vez más la selección Colombia Femenina se consolida, gracias a su rendimiento en la más reciente jornada de la Liga de Naciones.

Durante las fechas 6, 7 y 8 del torneo clasificatorio de la Conmebol a la Copa del Mundo de Brasil 2027, la ‘Tricolor’ sumó 7 puntos de 9 posibles, producto de los triunfos ante sus similares de Venezuela y Chile, y el empate ante Argentina, sumando un total de 14 unidades que las ubican en la segunda casilla de la competencia y muy cerca de alcanzar el cupo directo al certamen mundialista.

En la más reciente actualización del ranking FIFA de selecciones, las dirigidas por el entrenador Ángelo Marsiglia se mantienen dentro del top 30 de los mejores combinados a nivel mundial.

¿En qué posición del escalafón se ubica Colombia?

Tras la fecha FIFA del mes de abril, el ente regulador entregó la actualización del ranking de en el cual la ‘Tricolor’ ocupa la casilla número 20 con un total de 1774.76 puntos.

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Adicionalmente, se ubica como el segundo mejor combinado sudamericano detrás de Brasil, que se ubica en la sexta casilla con 1980.00 puntos.

Entretanto, las selecciones de España (2083.09), Estados Unidos (2054.65), Inglaterra (2038.72), Alemania (2021.78) y Japón (2011.27) lideran el top 5 de los primeros mejores equipos.

Cabe destacar que las cafeteras no ceden esta posición que ostentan desde junio de 2025, momento desde el cual se ha mantenido durante las últimas actualizaciones del ranking.

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La selección Colombia regresará a la acción el próximo mes de junio, fecha en la cual se jugarán la clasificación al Mundial, ya que se disputarán las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones, en la que las cafeteras se medirán ante Uruguay en el Pascual Guerrero y en Asunción ante Paraguay.

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