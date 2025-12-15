NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
PDVSA

Pdvsa denuncia supuesto ciberataque de EE.UU. para paralizar su operatividad

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Pdvsa / AVN
Pdvsa / AVN
A juicio del régimen venezolano, la Casa Blanca insiste en agredir al país para "apropiarse del petróleo".

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En medio de la mayor tensión entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, en horas de la mañana de este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), denunció un presunto ciberataque del que acusa a Estados Unidos.

o

A través de un comunicado la petrolera detalla que el ataque informático buscó paralizar su operatividad, sin embargo "las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo. Por lo que se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación".

A juicio del régimen venezolano, la Casa Blanca insiste en agredir al país para "apropiarse del petróleo".

"Petróleos de Venezuela, S.A. rechaza categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano", reza el escrito.

o

 

Trump anunció el pasado 10 de diciembre que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, un hecho sin precedentes en la crisis entre Washington y el chavismo, que lo denunció como un "acto de piratería internacional".

o

Según Washington, el buque transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán y había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní y Hezbolá.

Entrevistada por CBS desde Oslo, la Nobel de Paz, María Corina Machado declaró su deseo de que Estados Unidos, así como los países del Caribe, Latinoamérica y Europa, adopten un enfoque "legal" que "bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas del régimen de Maduro".

Temas relacionados:

PDVSA

Ciberataque

Petróleos de Venezuela

Petróleo en Venezuela

Ataques

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Iván Duque, expresidente de Colombia (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. (EFE)
Alexander Lukashenko

El presidente de Bielorrusia se reunió de nuevo con enviado del régimen venezolano en medio de creciente presión de Trump sobre Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Antonio Rüdiger, futbolista alemán - Foto: EFE
Real Madrid

"¿No tienes educación?": estrella del Real Madrid se mostró enfurecido con fanático menor de edad que le pidió un autógrafo

China

China, aliada de Maduro, asegura que trabaja para evitar el uso de la fuerza en Venezuela

Iván Duque, expresidente de Colombia (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. (EFE)
Alexander Lukashenko

El presidente de Bielorrusia se reunió de nuevo con enviado del régimen venezolano en medio de creciente presión de Trump sobre Maduro

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Migrantes | Foto Canva
Ponte al Día

¿Vive más de 10 años sin papeles y tiene hijos ciudadanos?: experto en migración explica qué opciones existen para regularizar su estatus sin salir del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre