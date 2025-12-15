Pdvsa denuncia supuesto ciberataque de EE.UU. para paralizar su operatividad

En medio de la mayor tensión entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, en horas de la mañana de este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), denunció un presunto ciberataque del que acusa a Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos revela detalles de la orden de incautación de petrolero frente a Venezuela o

A través de un comunicado la petrolera detalla que el ataque informático buscó paralizar su operatividad, sin embargo "las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo. Por lo que se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación".

A juicio del régimen venezolano, la Casa Blanca insiste en agredir al país para "apropiarse del petróleo".

"Petróleos de Venezuela, S.A. rechaza categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano", reza el escrito.

Trump anunció el pasado 10 de diciembre que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, un hecho sin precedentes en la crisis entre Washington y el chavismo, que lo denunció como un "acto de piratería internacional".

VEA TAMBIÉN Investigación destapa el método que usó el buque petrolero venezolano para burlar el rastreo hasta que EE.UU. lo incautó o

Según Washington, el buque transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán y había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní y Hezbolá.

Entrevistada por CBS desde Oslo, la Nobel de Paz, María Corina Machado declaró su deseo de que Estados Unidos, así como los países del Caribe, Latinoamérica y Europa, adopten un enfoque "legal" que "bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas del régimen de Maduro".