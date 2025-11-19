NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Shakira

"Shakiremys colombiana": la especie de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y fue nombrada como Shakira

noviembre 19, 2025
Por: Saúl Montes
Shakira - EFE
Shakira - EFE
Su hallazgo se produjo en el desierto de la Tatacoa, cerca al centro poblado La Victoria, en el departamento del Huila.

Investigadores de la Universidad del Rosario junto al Museo de La Tatacoa, en Colombia, hallaron una nueva especie de tortuga fósil que fue nombrada en honor a Shakira, una de las artistas musicales más importantes que ha tenido el país y Latinoamérica.

o

Se trata de ´Shakiremys colombiana´, un nuevo género de fósil de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y es una especie única en el mundo, según la Universidad del Rosario.

Su hallazgo se produjo en el desierto de la Tatacoa, cerca al centro poblado La Victoria, en el departamento del Huila, por un equipo de 4 paleontólogos y un estudiante, quienes identificaron al nuevo género y especie de tortuga fósil datado en el Mioceno Medio (hace unos 13 millones de años).

o

Shakiremys colombiana está representada por un cráneo completo y dos caparazones articulados, convirtiéndose en uno de los hallazgos de tortuga fósil más completos de la región, detalló la Universidad del Rosario.

Estudios realizados por los investigadores arrojaron que la especie “era capaz de adaptarse a diferentes ambientes acuáticos, desde aguas oscuras hasta aguas claras y que su dieta probablemente era omnívora”.

“Esta versatilidad le habría permitido coexistir con varias especies de tortugas en el diverso ecosistema acuático que existió en la zona de la Tatacoa hace millones de años”, aseguró Edwin Cadena, paleontólogo y profesor del programa en Ciencias del Sistema Tierra, quien lideró la investigación.

Temas relacionados:

Shakira

Especies

Naturaleza

Animales

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Entretenimiento

Ver más
Rawayana - Foto AFP
Grammy Latino

Estos son los venezolanos que triunfaron en los Latin Grammy: 'Veneka' se impuso como Mejor Interpretación Electrónica Latina

Paris Jackson | Foto: EFE
Hollywood

París Jackson, hija de Michael Jackson, reveló las consecuencias físicas que le dejó su adicción a las drogas

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Foto AFP
Donald Trump

Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga / FOTO: EFE
Rafael Dudamel

Técnico venezolano Rafael Dudamel pone fin a los rumores que lo vinculan con equipo colombiano tras salir del Deportivo Pereira

Nicolás Maduro y el Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado de EE.UU. entregó a NTN24 nueva información sobre la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de la ONU - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia": Petro sobre decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación de la ONU

Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Mundial 2026

Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026

Lionel Messi en derrota del Inter de Miami - Foto AFP
Lionel Messi

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami; seguirá en la MLS por varios años

Feminicidio - Foto AFP
Feminicidio

Un nuevo 'Mounstruo de Mamera': El repulsivo acto de un hombre contra su cuñada e hijo en un barrio de Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre