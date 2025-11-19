"Shakiremys colombiana": la especie de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y fue nombrada como Shakira

Investigadores de la Universidad del Rosario junto al Museo de La Tatacoa, en Colombia, hallaron una nueva especie de tortuga fósil que fue nombrada en honor a Shakira, una de las artistas musicales más importantes que ha tenido el país y Latinoamérica.

Se trata de ´Shakiremys colombiana´, un nuevo género de fósil de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y es una especie única en el mundo, según la Universidad del Rosario.

Su hallazgo se produjo en el desierto de la Tatacoa, cerca al centro poblado La Victoria, en el departamento del Huila, por un equipo de 4 paleontólogos y un estudiante, quienes identificaron al nuevo género y especie de tortuga fósil datado en el Mioceno Medio (hace unos 13 millones de años).

Shakiremys colombiana está representada por un cráneo completo y dos caparazones articulados, convirtiéndose en uno de los hallazgos de tortuga fósil más completos de la región, detalló la Universidad del Rosario.

Estudios realizados por los investigadores arrojaron que la especie “era capaz de adaptarse a diferentes ambientes acuáticos, desde aguas oscuras hasta aguas claras y que su dieta probablemente era omnívora”.

“Esta versatilidad le habría permitido coexistir con varias especies de tortugas en el diverso ecosistema acuático que existió en la zona de la Tatacoa hace millones de años”, aseguró Edwin Cadena, paleontólogo y profesor del programa en Ciencias del Sistema Tierra, quien lideró la investigación.