“¡Por qué jugamos sin cerebro, por qué tanta incompetencia!” Comentarista explotó contra su selección tras quedar eliminada del mundial 2026

En San José, Costa Rica y Honduras empataron 0-0, pero el puntaje acumulado en la llave no fue suficiente para que ninguno de los dos accediera a la repesca intercontinental como uno de los mejores segundos de la ronda final de la Concacaf.

Cuartofinalistas en Brasil 2014, donde firmaron su mejor actuación histórica en seis participaciones mundialistas, los ticos —dirigidos por el mexicano Miguel "Piojo" Herrera— apenas lograron un triunfo en la ronda final, acompañados de cuatro empates y una derrota, una combinación que finalmente los condenó a la eliminación.

"No ganar es un fracaso, no ganar en el momento en el que debimos conseguirlo. No alcanzó, no lo logramos y no pudimos conseguir el objetivo", lamentó el Piojo Herrera, quien además deslizó que podría presentar su renuncia en los próximos días.

La eliminación no solo lo golpeó a él, sino también a la afición y al comentarista deportivo Eduardo Baldares, quien, una vez se escuchó el pitazo final del partido, estalló contra la selección y su técnico por la eliminación.

“Se terminó el sueño, abran los ojos y sean bienvenidos a la pesadilla, a la pesadilla de ver a los otros celebrar la clasificación al mundial y nosotros no, a la pesadilla de quedar fuera por tantas estupideces cometidas en una eliminatoria de terror”, explotó el periodista.

Luego se fue contra los jugadores y el técnico mexicano y recriminó que se haya dejado ir al argentino Gustavo Alfaro, quien clasificó a Paraguay a la copa del mundo: “Por qué demonios le regalamos la cláusula de salida a Paraguay para quitarnos a Gustavo Alfaro a precio de lechuga, por qué diablos no contratamos un técnico parecido sino todo lo contrario, pasamos del estilo poético para hablar y defensivo del argentino al verbo cantinflesco y ofensivas a lo loco del Piojo Herrera, por qué dejaron todo en manos de la generación de cristal, por qué dejaron todo en manos de quienes prefieren tomarse fotos en lugar de enfocarse como profesionales, son unos chatas sin alma, ¡maldita sea!, por qué no le pudimos ganar a Nicaragua con un hombre de más, por qué no pudimos sostener un 2-0 como locales contra Haití, ¡me lleva el carajo!, por qué no echaron al Piojo cuando todavía podía alguien más rescatar la nave, por qué nunca afianzamos a un lateral, por qué jugamos sin cerebro en cancha y en la zona técnica, por qué no pudimos meter un solo gol hoy, ¡por qué tanta incompetencia!”.

“Ahí está, tienen cuatro años para llorar sobre la leche derramada sin contestar tantos por qué, se acabó el sueño, bienvenidos a la pesadilla”, culminó el comentarista su desahogo por el fracaso de la selección que no logró el objetivo.

Haití, Panamá y Curazao lograron el pase directo al Mundial en la última fecha de la ronda final de la Concacaf. Jamaica y Surinam disputarán la repesca intercontinental al finalizar como los dos mejores segundos de la fase.

Entre tanto Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas (6) terminó tercera del Grupo C del clasificatorio de Concacaf, tras Haití y Honduras.