NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Mundial 2026

“¡Por qué jugamos sin cerebro, por qué tanta incompetencia!” Comentarista explotó contra su selección tras quedar eliminada del mundial 2026

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección eliminada del mundial 2026 / FOTO: EFE
Selección eliminada del mundial 2026 / FOTO: EFE
Ya quedaron listas las selecciones clasificadas directamente al Mundial y las que disputarán la repesca y a pesar de que en esta edición hay más cupos, hubo selecciones históricas que no clasificaron.

En San José, Costa Rica y Honduras empataron 0-0, pero el puntaje acumulado en la llave no fue suficiente para que ninguno de los dos accediera a la repesca intercontinental como uno de los mejores segundos de la ronda final de la Concacaf.

Cuartofinalistas en Brasil 2014, donde firmaron su mejor actuación histórica en seis participaciones mundialistas, los ticos —dirigidos por el mexicano Miguel "Piojo" Herrera— apenas lograron un triunfo en la ronda final, acompañados de cuatro empates y una derrota, una combinación que finalmente los condenó a la eliminación.

o

"No ganar es un fracaso, no ganar en el momento en el que debimos conseguirlo. No alcanzó, no lo logramos y no pudimos conseguir el objetivo", lamentó el Piojo Herrera, quien además deslizó que podría presentar su renuncia en los próximos días.

La eliminación no solo lo golpeó a él, sino también a la afición y al comentarista deportivo Eduardo Baldares, quien, una vez se escuchó el pitazo final del partido, estalló contra la selección y su técnico por la eliminación.

“Se terminó el sueño, abran los ojos y sean bienvenidos a la pesadilla, a la pesadilla de ver a los otros celebrar la clasificación al mundial y nosotros no, a la pesadilla de quedar fuera por tantas estupideces cometidas en una eliminatoria de terror”, explotó el periodista.

o

Luego se fue contra los jugadores y el técnico mexicano y recriminó que se haya dejado ir al argentino Gustavo Alfaro, quien clasificó a Paraguay a la copa del mundo: “Por qué demonios le regalamos la cláusula de salida a Paraguay para quitarnos a Gustavo Alfaro a precio de lechuga, por qué diablos no contratamos un técnico parecido sino todo lo contrario, pasamos del estilo poético para hablar y defensivo del argentino al verbo cantinflesco y ofensivas a lo loco del Piojo Herrera, por qué dejaron todo en manos de la generación de cristal, por qué dejaron todo en manos de quienes prefieren tomarse fotos en lugar de enfocarse como profesionales, son unos chatas sin alma, ¡maldita sea!, por qué no le pudimos ganar a Nicaragua con un hombre de más, por qué no pudimos sostener un 2-0 como locales contra Haití, ¡me lleva el carajo!, por qué no echaron al Piojo cuando todavía podía alguien más rescatar la nave, por qué nunca afianzamos a un lateral, por qué jugamos sin cerebro en cancha y en la zona técnica, por qué no pudimos meter un solo gol hoy, ¡por qué tanta incompetencia!”.

“Ahí está, tienen cuatro años para llorar sobre la leche derramada sin contestar tantos por qué, se acabó el sueño, bienvenidos a la pesadilla”, culminó el comentarista su desahogo por el fracaso de la selección que no logró el objetivo.

Haití, Panamá y Curazao lograron el pase directo al Mundial en la última fecha de la ronda final de la Concacaf. Jamaica y Surinam disputarán la repesca intercontinental al finalizar como los dos mejores segundos de la fase.

Entre tanto Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas (6) terminó tercera del Grupo C del clasificatorio de Concacaf, tras Haití y Honduras.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Costa Rica

Concacaf

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Más de Deportes

Ver más
Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump cambia de opinión y ahora respalda la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: EFE
Mundial 2026

Se conoce la lista de las 12 selecciones que serán cabeza de grupos del Mundial de 2026: ¿le alcanzó a Colombia?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daniel Noboa y Nicolás Maduro -EFE
Ecuador

Ecuador tachó de inaceptable que un “gobernante dictatorial” como Maduro y “vinculado al Cártel de los Soles” desacredite sus esfuerzos contra el narcotráfico

Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

Subasta guitarra de Noel Gallagher | Foto: AFP
Subasta

La guitarra que marcó la separación de la banda Oasis fue subastada por una astronómica cifra

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Foto tomada de video Reuters
Accidente aéreo

Enormes explosiones e incendios por accidente de un avión de UPS poco después de despegar de Louisville, Kentucky

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump cambia de opinión y ahora respalda la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre