Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Carolina Herrera, la marca detrás de la vestimenta de María Corina Machado y Ana Corina Sosa en las ceremonias del Nobel

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Nobel de Paz, María Corina Machado / Foto: EFE
Machado se ha caracterizado por incluir en su estilismo el color blanco y esta oportunidad no fue la excepción.

Aunque la agenda en Oslo se ha centrado en denunciar la compleja situación política y social que se vive en Venezuela, la lucha por la recuperación de la democracia, además de la emotividad por el encuentro de la Nobel de Paz, María Corina Machado con sus hijos y familiares, no ha pasado por debajo de la mesa la elegancia, sobriedad y estilo que acompañan en cada aparición pública a la líder opositora y su hija Ana Corina Sosa.

o

Machado se ha caracterizado por incluir en su estilismo el color blanco, con el que busca transmitir paz, esperanza y empoderamiento femenino, pero en esta oportunidad no fue la excepción. Tras su llegada a Noruega, doce horas después de lo previsto y luego de saludar desde el Grand Hotel a todos los que ansiaban su llegada, la líder lució un impecable traje de dos piezas, compuesto por un pantalón fluido y una chaqueta con doble botonadura en tonos blancos de la firma de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, complementado con botines negros y un bolso beige.

Nobel de Paz, María Corina Machado / Foto: AFP

 

Vestida de gris con un traje de pantalón y chaqueta, Ana Corina Sosa recibió el galardón en nombre de su madre. Un impecable conjunto que lució en 2024 la propia diseñadora Carolina Herrara, y que aunque ha mantenido silencio al respecto, la estilista venezolana Adriana Bastardo Salazar, confirmó el crédito y detalló que viajó desde Nueva York para vestir a Machado y a Sosa.

o
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado / Foto: AFP

 

Carolina Herrera, diseñadora venezolana / Foto: Dylan Travis

 

Al visitar la exposición en su honor, la Nobel de Paz lució un vestido azul, un tono claramente parte de la bandera venezolana y nuevamente obra de la diseñadora más famosa del país.

o
María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado | Foto: EFE

 

Este viernes, Machado fue recibida por los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y el príncipe heredero, Haakon, en el Palacio Real de Oslo, en la que vistió un conjunto de 'Tweed' en tonos blancos y azules, un tejido típico utilizado por la monarquía europea en épocas invernales.

María Corina Machado junto a los reyes de Noruega / Foto @VenteVenezuela

 

