Pemex Reincorpora el Fracking en su Estrategia 2025-2035: ¿Un paso hacia la autosuficiencia energética o un riesgo ambiental?

Alejandra Jiménez Ramírez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, afirma que, aunque el gobierno ha asegurado que no permitiría esta técnica, en la práctica se continúa utilizando. "Pemex evita hablar directamente de fracking, pero sigue apostando por esta técnica bajo otros nombres, como ‘yacimientos de geología compleja’", explicó.

Jiménez también destacó que, a pesar de los compromisos presidenciales, los recursos públicos siguen siendo destinados a proyectos que emplean fracking, lo que ha reabierto el debate sobre su viabilidad y los riesgos asociados.

El fracking, que implica la inyección de grandes cantidades de agua mezclada con productos químicos a alta presión para extraer hidrocarburos, ha sido ampliamente criticado por los daños ambientales que puede causar, como la contaminación de acuíferos, la emisión de gases de efecto invernadero, y el agotamiento de recursos hídricos.

El impacto ambiental de esta técnica es uno de los principales puntos de controversia. Jiménez enfatizó que las regiones que históricamente han sido zonas de fracking, como la Cuenca Burgos y el Golfo de México, seguirían siendo el objetivo de los nuevos proyectos. "Los estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, que ya han sido afectados, siguen en el mapa de Pemex para futuros desarrollos", advirtió.

Además de los impactos ambientales, las comunidades cercanas a estos yacimientos, especialmente los pueblos originarios como los Totonacas y Nahuas, han manifestado su rotundo rechazo a la práctica del fracking. "Las comunidades no han dado su consentimiento para este tipo de proyectos, y siguen luchando para que sus derechos sean respetados".

La reactivación del fracking en México genera incertidumbre sobre el futuro de la política energética del país. Mientras algunos consideran que esta técnica es necesaria para alcanzar la autosuficiencia energética, las organizaciones ecologistas y las comunidades afectadas insisten en la necesidad de prohibirla de manera definitiva.