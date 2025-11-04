¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump permitirán un sondeo a la opinión pública de lo que han sido estos meses de gobierno. Pero no solo eso, estas también podrían ser un indicio de lo que será el mapa electoral del próximo año.

En el foco de estos comicios se encuentra la ciudad más grande de los Estados Unidos, Nueva York, más conocida como la capital económica y turística del país norteamericano, la cual, según las encuestas, podría ser liderada por el político demócrata Zohran Mamdani, situación similar a la que se vive en otras ciudades.

En el programa Club de Prensa de NTN24, los periodistas Lourdes Ubieta y Cristóbal Vásquez analizaron las implicaciones que tienen las elecciones locales de alcaldes y gobernadores que se adelantan en territorio estadounidense, las cuales, según encuestas preliminares, se ven lideradas por el Partido Demócrata.

“El mensaje de Zohran ha captado al público más joven; parece que es ahí donde está el éxito de un sujeto que nos dice que va a poner gratis una cantidad de servicios cuando todos sabemos que gratis no hay nada y que al final del día alguien tiene que pagar la cuenta; sin embargo, es un discurso que cuenta, que cala en esos sectores de la comunidad”, señaló Ubieta frente a la manera en la que con su propuesta Mamdani habría cautivado a los más jóvenes para acudir a las urnas por la alcaldía de Nueva York.

De ser Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, Trump ha dejado claro que reduciría el suministro de fondos federales para esta ciudad, la cual catalogó que se puede convertir en un “desastre económico y social” bajo la administración del demócrata.

Frente a esto, el periodista Cristóbal Vásquez señaló: “Seguramente el presidente Trump podrá retirar fondos destinados a programas sociales federales que afectarán a Nueva York”; aun así, indicó que Mamdani, según sus propuestas, tiene claro que puede llegar a solventar estas necesidades por medio del pago de impuestos que invaden los bancos y grandes empresas de esta ciudad.