NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Lourdes Ubieta y Cristóbal Vásquez analizaron en el programa Club de Prensa de NTN24 lo que implican las elecciones locales de alcaldes y gobernadores que se adelantan en territorio estadounidense.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump permitirán un sondeo a la opinión pública de lo que han sido estos meses de gobierno. Pero no solo eso, estas también podrían ser un indicio de lo que será el mapa electoral del próximo año.

o

En el foco de estos comicios se encuentra la ciudad más grande de los Estados Unidos, Nueva York, más conocida como la capital económica y turística del país norteamericano, la cual, según las encuestas, podría ser liderada por el político demócrata Zohran Mamdani, situación similar a la que se vive en otras ciudades.

En el programa Club de Prensa de NTN24, los periodistas Lourdes Ubieta y Cristóbal Vásquez analizaron las implicaciones que tienen las elecciones locales de alcaldes y gobernadores que se adelantan en territorio estadounidense, las cuales, según encuestas preliminares, se ven lideradas por el Partido Demócrata.

“El mensaje de Zohran ha captado al público más joven; parece que es ahí donde está el éxito de un sujeto que nos dice que va a poner gratis una cantidad de servicios cuando todos sabemos que gratis no hay nada y que al final del día alguien tiene que pagar la cuenta; sin embargo, es un discurso que cuenta, que cala en esos sectores de la comunidad”, señaló Ubieta frente a la manera en la que con su propuesta Mamdani habría cautivado a los más jóvenes para acudir a las urnas por la alcaldía de Nueva York.

De ser Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, Trump ha dejado claro que reduciría el suministro de fondos federales para esta ciudad, la cual catalogó que se puede convertir en un “desastre económico y social” bajo la administración del demócrata.

o

Frente a esto, el periodista Cristóbal Vásquez señaló: “Seguramente el presidente Trump podrá retirar fondos destinados a programas sociales federales que afectarán a Nueva York”; aun así, indicó que Mamdani, según sus propuestas, tiene claro que puede llegar a solventar estas necesidades por medio del pago de impuestos que invaden los bancos y grandes empresas de esta ciudad.

Temas relacionados:

Elecciones en Estados Unidos

Alcalde de Nueva York

Elecciones de gobernadores

Donald Trump

Demócratas

Republicanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Zohran Mamdani - Donald Trump - Andrew Cuomo (AFP)
Nueva York

Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Más de Actualidad

Ver más
Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
Huracán

Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Donald Trump

"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia (EFE)
Bolivia

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
Huracán

Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Donald Trump

"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Donald Trump | Foto AFP
Cierre de Gobierno

¿Qué hay detrás del cierre más largo del Gobierno de Estados Unidos en los últimos años?

Maestros venezolanos - Foto AFP
Docentes

Maestros venezolanos comienzan a recibir miserables aguinaldos a dos meses del fin de año

María Corina Machado, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Sabemos que los silencios muchas veces dicen más que adornados discursos”: María Corina Machado les responde a los presidentes de México y Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda