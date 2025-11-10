"El documento no hace parte de la política exterior de EE.UU. de manera oficial": Carlos Augusto Chacón sobre imagen del presidente Petro vestido de preso

Continúa la polémica internacional por una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, quien porta el mismo traje.

La imagen integró un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

Al respecto, Carlos Augusto Chacón, director del instituto de Ciencia Política de Colombia, analizó en La Tarde de NTN24 la controversia surgida por dicho documento filtrado que algunos medios han llamado "doctrina Trump".

"No existe ningún documento oficial que uno pueda corroborar que en efecto esa es la forma en que hoy Estados Unidos está pensando proceder hacia futuro. No hace parte de la política exterior de Estados Unidos de manera oficial", señaló el experto, explicando que se trata de un papel en manos de un asesor de un senador.

VEA TAMBIÉN ¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca o

Sin embargo, el analista expresó preocupación por el escalamiento de tensiones entre ambos países. "Lo único cierto de todo esto es que parece ser que con el paso de los días, en lugar de bajar los ánimos, las tensiones siguen subiendo", advirtió.

Chacón fue enfático al señalar los riesgos económicos para Colombia: "Estamos hablando de cientos de miles de familias que dependen su ingreso y su empleo de las empresas en las que trabajan, ya sean porque exportan a los Estados Unidos o porque importan desde Estados Unidos o porque son filiales de empresas estadounidenses que operan en Colombia".

El analista también responsabilizó al presidente colombiano por el deterioro de las relaciones bilaterales. "Aquí no somos víctimas de nada. Gustavo Petro se encargó desde enero de este año de tensionar esas relaciones, de actuar de manera irresponsable", afirmó Chacón, recordando el viaje de Petro a Nueva York.

Sobre el confuso episodio de la posible expulsión del embajador estadounidense John McNamara, Chacón señaló: "Eso no es diplomacia. Lo primero era tener una reunión con la cancillería, planificar, hacer esto de la mejor manera, expresar, por supuesto, su preocupación, que sería legítimo como lo haría cualquier otro presidente, pero utilizar los canales institucionales".

Asimismo, criticó la incapacidad del gobierno colombiano para adaptarse al cambio de administración en Estados Unidos. "Fue incapaz de entender que había cambiado la administración en Estados Unidos y que esta administración, la de Donald Trump, decidió considerar a los grupos criminales que operan en el hemisferio como una amenaza a su seguridad nacional", explicó.