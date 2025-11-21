NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Miss Universo

Atención Venezuela y Colombia: se revela cuándo y dónde se va a celebrar el Miss Universe 2026

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Miss Universe / FOTO: EFE
La versión de este año se llevó a cabo en Tailandia y la nueva soberana de la belleza fue la Miss México, Fátima Bosch.

La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil, quien la cuestionó y hasta llamó "tonta" en una reunión lo que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

Bosch, modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras y ante el escándalo, que provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, Nawat tuvo que salir a pedir disculpas.

La recién coronada ganadora declaró en una rueda de prensa el viernes, en inglés, que le gustaría ser recordada como "una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma" y "una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo".

Las concursantes de Venezuela, Costa de Marfil, Filipinas y Tailandia también llegaron a la ronda final este año, seleccionadas entre más de 120 mujeres que competían por el título en un certamen considerado uno de los "cuatro grandes" concursos de belleza mundiales.

¿Dónde y cuándo será el próximo Miss Universe?

Durante la ceremonia en Tailandia se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026, cuando el certamen cumplirá 75 años.

El anuncio oficial lo hizo el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, en compañía de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González; está será la cuarta vez que este país albergue el concurso de belleza más importante.

El Miss Universe 2026 se realizará en noviembre y se espera ser una de las celebraciones más grandes en la historia de este certamen, pues se estima que habrá una inversión de 9 millones de dólares.

