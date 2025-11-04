Periodista Joan Camargo regresa a casa tras cinco días desaparecido

El periodista venezolano Joan Camargo volvió a casa tras cinco días desaparecido en la ciudad de Caracas.

Según sus familiares, Camargo fue llevado por hombres vestidos de negro al salir de su casa en el municipio Libertador.

Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

Desde entonces el gremio de periodistas, así como defensores de derechos humanos y activistas, iniciaron una campaña exigiendo saber de su paradero.

La preocupación se apoderó del colectivo pues se aplicó contra otro periodista el patrón de desaparición forzada.

Pero finalmente este martes, cuando se cumplieron cinco días de denuncia y búsqueda, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, anunció que ya estaba con su familia.

"Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este #04Nov.

Desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas", escribió el SNTP.

Se desconocen las razones por las que estuvo desaparecido , quien lo tuvo en su poder y si le imputaron cargos.