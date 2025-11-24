Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos llegará a Trinidad y Tobago tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

La Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago confirmó la visita del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar en aguas del Caribe.

Según la embajada, la visita al país caribeño tendrá lugar el martes 25 de noviembre y se espera que Caine sostenga un encuentro con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar.

VEA TAMBIÉN Secretario General de la OEA afirma en NTN24 que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Maduro deja el poder o

"La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales", escribió la entidad en un comunicado en su página web.

En el último mes, Trinidad y Tobago realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos como parte de la operación antidrogas que Washington adelanta en aguas internacionales contra los carteles de la droga, especialmente contra el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Recientemente, la Administración del presidente Donald Trump declaró al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera y ya aparece en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado.

VEA TAMBIÉN Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro o

Según funcionarios de la Administración Trump, la decisión le otorga "más herramientas" al Gobierno de Estados Unidos para enfrentar al régimen venezolano, al que acusa de estar detrás del mencionado cartel integrado por Maduro y altos funcionarios.

Cabe mencionar que las operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales han logrado destruir varias lanchas que presuntamente transportaban droga, cobrando la vida de más de 70 personas señaladas como narcotraficantes.

El régimen de Venezuela, que calificó como "ridícula" la designación del Cartel de los Soles, viene denunciando la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe como una maniobra para sacar a Maduro del poder.