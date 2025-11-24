Shakira se emocionó al ver a desconocido hombre entre el público: se acercó y lo abrazó del cuello en medio de concierto en el que se le vio llena de energía en Chile

La cantante colombiana Shakira se presentó el pasado sábado en Chile en un concierto en el que, por lo registrado en sus redes sociales, se mostró con una alta energía y feliz en el inevitable final de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ al menos por 2025.

Una de las varias escenas en las que Shakira mostró su emocionalidad a flor de piel, y que fue registrada en su cuenta oficial de Instagram, se dio en medio de un saludo con el público.

La colombiana saltó en dirección a una de las vallas en donde saludó a varias personas y, en especial, dirigió su afecto hacia un desconocido hombre. La artista lo abrazó del cuello y le besó la mejilla notablemente contenta.

El hombre respondió con un abrazo afectuoso y se mantuvo sereno tras las muestras cariños de la cantante que por un momento parecieron sorprenderlo.

Esa fue una de las muchas escenas que dejó el concierto de Shakira en Chile, que de dio en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en donde la cantante se mostró llena de energía y sin muestras de cansancio pese a que se encuentra en el final de su gira este año.

Shakira se encuentra en medio de un recorrido por Sudamérica que hace parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

La colombiana, en lo que parece ser la recta final de su gira `Las mujeres ya no lloran world tour’, ha repetido presentaciones en ciudades en las que estuvo a principio de año, pero también ofrece conciertos en lugares que inicialmente no fueron incluidas a inicios de 2025 como Quito, Asunción y Montevideo.

Tras su paso por Chile, la colombiana viajará a Asunción en donde cantará el 28 y 29 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas. Montevideo, a su turno, la tendrá el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

Finalmente, Shakira viajará a Buenos Aires con un concierto que tendrá como escenario al Estadio José Amalfitani del equipo de fútbol Vélez Sarsfield el 8 y el 9 de diciembre, antes de ir a Córdoba.