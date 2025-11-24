NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Canción de Shakira

Shakira se emocionó al ver a desconocido hombre entre el público: se acercó y lo abrazó del cuello en medio de concierto en el que se le vio llena de energía en Chile

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
La colombiana saltó en dirección a una de las vallas en donde saludó a varias personas y, en especial, dirigió su afecto hacia un desconocido hombre.

La cantante colombiana Shakira se presentó el pasado sábado en Chile en un concierto en el que, por lo registrado en sus redes sociales, se mostró con una alta energía y feliz en el inevitable final de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ al menos por 2025.

Una de las varias escenas en las que Shakira mostró su emocionalidad a flor de piel, y que fue registrada en su cuenta oficial de Instagram, se dio en medio de un saludo con el público.

La colombiana saltó en dirección a una de las vallas en donde saludó a varias personas y, en especial, dirigió su afecto hacia un desconocido hombre. La artista lo abrazó del cuello y le besó la mejilla notablemente contenta.

o

El hombre respondió con un abrazo afectuoso y se mantuvo sereno tras las muestras cariños de la cantante que por un momento parecieron sorprenderlo.

Esa fue una de las muchas escenas que dejó el concierto de Shakira en Chile, que de dio en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en donde la cantante se mostró llena de energía y sin muestras de cansancio pese a que se encuentra en el final de su gira este año.

Shakira se encuentra en medio de un recorrido por Sudamérica que hace parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

La colombiana, en lo que parece ser la recta final de su gira `Las mujeres ya no lloran world tour’, ha repetido presentaciones en ciudades en las que estuvo a principio de año, pero también ofrece conciertos en lugares que inicialmente no fueron incluidas a inicios de 2025 como Quito, Asunción y Montevideo.

Tras su paso por Chile, la colombiana viajará a Asunción en donde cantará el 28 y 29 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas. Montevideo, a su turno, la tendrá el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

o

Finalmente, Shakira viajará a Buenos Aires con un concierto que tendrá como escenario al Estadio José Amalfitani del equipo de fútbol Vélez Sarsfield el 8 y el 9 de diciembre, antes de ir a Córdoba.

Temas relacionados:

Canción de Shakira

Shakira

Las mujeres ya no lloran

Gira musical

Música

Música latina

Conciertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Entretenimiento

Ver más
Jimmy Cliff - Foto AFP
Artistas

Murió a los 81 años músico considerado como la figura más influyente del reggae después de Bob Marley

Ariana Grande - AFP
Ariana Grande

Condenado a pagar cárcel el hombre que se lanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande en el estreno de "Wicked: For Good"

Baterista de Maná, Álex González | Foto: EFE
Bandas de Rock

Baterista de la banda Maná, Álex González, sufrió una fuerte caída en pleno concierto en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jimmy Cliff - Foto AFP
Artistas

Murió a los 81 años músico considerado como la figura más influyente del reggae después de Bob Marley

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Feminicidio

Imputan femicidio agravado, violencia sexual y homicidio con alevosía al nuevo "monstruo de Mamera"

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Tiene sentimientos encontrados por los que quedaron aún privados de libertad": hija de Noel Álvarez sobre estado de su padre tras ser excarcelado en Venezuela

Lionel Messi - AFP
Lionel Messi

Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

Cárcel 'El Encuentro' en Ecuador - Foto EFE
Cárcel de Ecuador

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ariana Grande - AFP
Ariana Grande

Condenado a pagar cárcel el hombre que se lanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande en el estreno de "Wicked: For Good"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre