NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El representante a la Cámara habló en NTN24 sobre la presunta infiltración a la inteligencia militar y aseguró que, frente a esto, Petro no ha sido claro.

En Colombia quedó al descubierto otro escandaloso caso de presuntas filtraciones del Ejército y de servicios de inteligencia del estado para beneficiar a jefes narco-criminales de las disidencias de las Farc.

El medio Noticias RCN divulgó un reportaje que daría cuenta de la fuga de un perseguido capo de la droga, al parecer porque fue alertado por altos cargos del Ejército.

Desde el comienzo de esta semana, el gobierno de Petro enfrenta otro escándalo por los presuntos nexos de un general y de directores de inteligencia con grupos criminales, las revelaciones son muy delicadas.

En medio de estas delicadas denuncias de supuestas infiltraciones de narco-criminales en altos mandos militares y de inteligencia del estado, Petro parece que empezó a reconocer la gravedad de los casos y dijo que espera exámenes de informática forense para tomar decisiones.

Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, estuvo en NTN24 hablando al respecto y señaló que el presidente Petro “no ha tomado las medidas correspondientes” frente a esta denuncia.

La respuesta del gobierno nacional ha sido tibia, el presidente nos tiene acostumbrados a que todo lo comunica a través de sus redes sociales, pero cuando se conoce esta denuncia espero un día para hablar y en lugar de exigir explicaciones a los implicados, sale a respaldarlos. No ha tomado las medidas correspondientes”, aseguró el funcionario.

“Un mensaje de los grupos guerrilleros dice que tiene pruebas de dineros irregulares de grupos armados ilegales a la campaña de Petro presidente y coincide con los bombardeos a estos grupos, entonces uno no sabe si el gobierno quiere golpear a estas estructuras o evitar que salgan las posibles pruebas a la luz, lo cierto es que el presidente habló de Paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total, no tiene presentación que las oficinas de inteligencia del Ejército estén al servicio de los grupos armados ilegales y pienso que esta sería una de las causas por las que el gobierno de Estados Unidos decidió incluirlo en la lista Clinton”, complementó.

