“La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”: María Corina Machado anuncia que regresará “en pocas semanas” a su país

Este domingo, la líder democrática y Nobel de la Paz, María Corina Machado, se dirigió al pueblo venezolano por medio de un video público en sus redes sociales y anunció que muy pronto regresará a Venezuela para “garantizar una transición democrática” de manera “ordenada y sostenible”.

“Porque el mundo hoy lo sabe, la transición a la democracia en Venezuela es inevitable”, expresó Machado.

María Corina también manifestó que, en medio de su “misión”, tras salir de su país desde hace 80 días, ha podido reunirse con grandes figuras de la política mundial, de sectores financieros, energéticos y tecnológicos, a los cuales les “ha transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela”.

“Un futuro luminoso de esa Venezuela democrática a que traeremos democracia, estado de derecho, servicios públicos de calidad mundial”, agregó.

Asimismo, anuncio que muy pronto regresará al territorio venezolano para abrazarse con sus compatriotas y para comenzar a trabajar bajo una agenda estipulada, con la cual inicialmente se fortalecerá “la unión de los venezolanos”.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela, quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, trabajar juntos y garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible. Preparémonos, viene una gran tarea, la libertad se acerca”, expresó María Corina Machado.

“Preparémonos, viene una gran tarea, la libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”, añadió la líder democrática.

De igual manera, María Corina manifestó su agradecimiento a la justicia internacional que el pasado 3 de enero “estuvo al servicio de los pueblos y no de los tiranos”.

“Queremos agradecer al pueblo de los Estados Unidos, a su gobierno, a sus congresistas, a sus jueces y a sus hombres y mujeres militares que arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela, por la seguridad nacional de su país y de todas las Américas”, sentenció.