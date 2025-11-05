¿Un podcast? La periodista Shirley Varnagy piensa reinventarse tras censura del régimen venezolano

Ya no se escucha la voz de la periodista Shirley Varnagy a las 6 de la mañana cuando sintonizas Onda La Superestación por el dial 107.9 FM.

El exitoso programa 'ShirleyRadio' no ha vuelto a salir al aire desde que ella mencionó el Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

No se ha dado explicaciones oficiales ni a sus anunciantes ni a sus miles de seguidores, pero después de aquel comentario Shirley no ha vuelto a su espacio, como tampoco el de Luis Olavarrieta, que cometió el mismo desliz.

Se especuló que ambos regresarían en unos días, pero una fuente dijo a NTN24 que no regresarán "al menos por este año".

Este miércoles, la periodista publicó un breve mensaje que da pistas de que se reinventa.

Junto a su pequeña hija Naomi, hablan de un podcast y el video escribió: "Hay una sabiduría en los hijos que no viene de los años, sino del amor. ¿Le hacemos caso a Naomi? ¿#ShirleyPodcast?

Entre los comentarios está el de Luis Olavarrieta que le responde con un corazón, pero sus seguidores la alentaron a que lo hagan juntos.