Jueves, 13 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

El deplorable estado de un joven periodista acusado de "traición a la Patria" en Venezuela

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Omario Castellano, reportero y preso político
Castellano, trabajador del medio SoyLarense.com fue arrestado junto a su madre hermano el pasado 16 de octubre.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), urge atención médica inmediata para el estudiante y reportero Omario Castellano, preso político que padece de insuficiencia venosa, una condición crónica que se ha agravado desde su encarcelamiento el pasado 16 de octubre en Barquisimeto.

o

A través de su cuenta en X, el gremio publicó una fotografía en la que se evidencia lo afectado que tiene el pie debido a la condición.

Castellano, trabajador del medio SoyLarense.com fue arrestado junto a su madre hermano, por funcionarios policiales que irrumpieron en su vivienda en el estado Lara, sin orden de captura.

Confiscaron sus equipos de trabajo como: cámaras, teléfono celular y una laptop.

o

Omario y su hermano José permanecieron once días detenido en un comando policial de Lara denominado 'La 30', y posteriormente fueron trasladados a Caracas.

El reportero fue presentado en una audiencia telemática e imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria, además de ser trasladado a la cárcel Yare III, en el estado Miranda.

La madre, Brenda Guerrero, también está encarcelada en Lara.

Familiares y abogados de los detenidos denuncian que el traslado los aleja de su entorno familiar y se les dificulta el acceso a la justicia.

