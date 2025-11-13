El deplorable estado de un joven periodista acusado de "traición a la Patria" en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), urge atención médica inmediata para el estudiante y reportero Omario Castellano, preso político que padece de insuficiencia venosa, una condición crónica que se ha agravado desde su encarcelamiento el pasado 16 de octubre en Barquisimeto.

VEA TAMBIÉN Cada 15 horas el régimen de Maduro ejecuta una detención arbitraria o

A través de su cuenta en X, el gremio publicó una fotografía en la que se evidencia lo afectado que tiene el pie debido a la condición.

Castellano, trabajador del medio SoyLarense.com fue arrestado junto a su madre hermano, por funcionarios policiales que irrumpieron en su vivienda en el estado Lara, sin orden de captura.

Confiscaron sus equipos de trabajo como: cámaras, teléfono celular y una laptop.

Omario y su hermano José permanecieron once días detenido en un comando policial de Lara denominado 'La 30', y posteriormente fueron trasladados a Caracas.

El reportero fue presentado en una audiencia telemática e imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria, además de ser trasladado a la cárcel Yare III, en el estado Miranda.

La madre, Brenda Guerrero, también está encarcelada en Lara.

Familiares y abogados de los detenidos denuncian que el traslado los aleja de su entorno familiar y se les dificulta el acceso a la justicia.