El deplorable estado de un joven periodista acusado de "traición a la Patria" en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), urge atención médica inmediata para el estudiante y reportero Omario Castellano, preso político que padece de insuficiencia venosa, una condición crónica que se ha agravado desde su encarcelamiento el pasado 16 de octubre en Barquisimeto.
A través de su cuenta en X, el gremio publicó una fotografía en la que se evidencia lo afectado que tiene el pie debido a la condición.
Castellano, trabajador del medio SoyLarense.com fue arrestado junto a su madre hermano, por funcionarios policiales que irrumpieron en su vivienda en el estado Lara, sin orden de captura.
Confiscaron sus equipos de trabajo como: cámaras, teléfono celular y una laptop.
Omario y su hermano José permanecieron once días detenido en un comando policial de Lara denominado 'La 30', y posteriormente fueron trasladados a Caracas.
El reportero fue presentado en una audiencia telemática e imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria, además de ser trasladado a la cárcel Yare III, en el estado Miranda.
La madre, Brenda Guerrero, también está encarcelada en Lara.
Familiares y abogados de los detenidos denuncian que el traslado los aleja de su entorno familiar y se les dificulta el acceso a la justicia.