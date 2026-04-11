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Sábado, 11 de abril de 2026
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Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

abril 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Actualmente se contabilizan más de 100.000 personas desaparecidas en el país, pero el Gobierno solo reconoce un tercio de dicha cantidad.

La crisis de desaparecidos en México llegó a tal punto que la Organización de las Naciones (ONU) intervino recientemente y afirmó que se trata de un delito que se comete en el país latinoamericano "de manera sistemática y generalizada contra la población".

Actualmente se contabilizan más de 100.000 personas desaparecidas en el país, a falta de filtrar los números oficiales por una denunciada cifra negra, mientras que el Gobierno solo reconoce un tercio de dicha cantidad.

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Soledad Durazo, editora general de Opinión 51; Primitivo Olvera, periodista del Grupo Fórmula, y Luis Miguel González, director editorial del economista, hablaron sobre este tema en Mesa de Periodistas.

"Cuando desde un organismo como el del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se señala al Estado mexicano con la palabra que usaron que es aquiescencia, quiere decir que de alguna manera permite, o si no lo permite, de alguna manera no hace nada o no hace mucho por terminar con el tema de las desapariciones", precisó Durazo.

Olvera resaltó, por su parte, que el informe de la ONU no debe tomarse como "un ataque al Gobierno mexicano", pues se trata de un trabajo que se ha llevado a cabo "recogiendo testimonios y pruebas documentales".

"Si bien no hay una política de desaparición forzada que la motive con fines políticos por parte del Gobierno federal, sí hay un involucramiento de autoridades federales, estatales y de policías que colaboran con el crimen organizado o simplemente se hacen los de la vista gorda", expuso Olvera.

Para González, "al Gobierno le duele, siendo un Gobierno que se llama a sí mismo Gobierno de izquierda, que sea un informe que, de alguna manera, lo rebasa por la izquierda".

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El tema de desaparecidos en Sudamérica señaló González, fue "bandera de las izquierdas frente a los regímenes militares". "Mucho de este encontronazo con la ONU es una guerra de narrativas", puntualizó.

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