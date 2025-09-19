NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Estados Unidos

Periodistas reaccionan al repentino cierre del programa de Jimmy Kimmel: “no es el único caso”

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El programa fue sus pendido por la cadena ABC y aunque los motivos de su fin se desconocen, mucho se especula que habría censura detrás de esta decisión.

El canal ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel de manera sorpresiva lo que ha suscitado diversas especulaciones, entre ellas, una presunta censura al ser un espacio de sátira política en la que había pullas al gobierno Trump.

Precisamente, el mandatario estadounidense fue una de las personas que celebró el cierre del programa a través de sus redes sociales, mientras que los televidentes protestan pidiendo el reintegro del programa.

o

Para analizar este tema se conectaron en Club de Prensa Miami de NTN24 los periodistas Orian Brito y el director periodístico de El Observador USA, Andrés Fianza.

Vivimos una situación bien complicada porque el caso de este conductor es uno, pero no el único, pues en las últimas semanas han despedido presentadores, ejecutivos y más por este caso y surge todo un debate entre la libertad de expresión y la responsabilidad de lo que se dice. Lo único que condeno es que estos despidos sean celebrados”, sentenció Orian.

Estaríamos en una situación compleja en el sentido en que los medios de comunicación se volverían muy permeables a los sentimientos del poder político, de ser así sería muy complejo en un país donde la libertad de expresión era un valor sagrado”, aseguró Fianza.

