Donald Trump celebró suspensión “indefinida” del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk

El programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", según anunció este miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El anuncio fue de inmediato celebrado por el presidente Donald Trump, quien lo calificó como una "excelente noticia para Estados Unidos", en medio de su enfrentamiento con los medios estadounidenses y de voces críticas como la de Kimmel.

"En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente", dijo un vocero de la cadena estadounidense ABC.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el pasado 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en la Universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes, pero de manera polémica.

"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo el humorista.

Kimmel hizo el comentario en momentos en que autoridades de la administración Trump colocan bajo escrutinio a organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, una campaña que sus detractores califican como una amenaza a las libertades civiles de Estados Unidos.

El humorista no se ha pronunciado aún sobre la decisión, mientras que Trump reaccionó en su red Truth Social.

"El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento", escribió el mandatario.

Poco antes del anuncio de ABC, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) publicó un comunicado informando que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar "ofensivo e insensible" el monólogo del humorista.

"Seguir dándole una plataforma de transmisión al señor Kimmel en las comunidades a las que llegamos simplemente no atiende al interés público", dijo Andrew Alford, presidente de la red en el texto.

"Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo", agregó.