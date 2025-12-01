"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para este lunes una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para definir los próximos pasos respecto a Venezuela, en medio de una creciente presión estadounidense sobre el país sudamericano.

Entre los asistentes previstos figuran figuras centrales del gabinete y del equipo de seguridad nacional: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

El encuentro, programado para las 5 p. m. ET en la Oficina Oval, se produce mientras EE. UU. intensifica sus acciones en la región, incluyendo ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.

El anuncio de esta reunión ocurre horas después de que el presidente Trump confirmara que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Aunque el mandatario norteamericano no proporcionó detalles específicos sobre el contenido de la conversación, su comentario "La respuesta es sí" fue suficiente para confirmar el contacto.

"No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica", dijo Trump desde el Air Force One durante su regreso a la capital estadounidense este domingo.

Según el consultor político venezolano Luis Toty Medina Gil, este alineamiento del Gabinete estadounidense representa "una situación de vulnerabilidad jurídica y estratégica que nunca habían tenido anteriormente" para Maduro y su círculo.

VEA TAMBIÉN Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela o

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como un ejercicio clásico de una mesa de negociación, sino como una conversación bajo amenaza, donde Washington marca el ritmo y Miraflores llega condicionado a esta mesa", explicó el experto.

“La operación Lanza del Sur y la decisión de designar al cartel de los soles como una organización terrorista extranjera colocan a Nicolás Maduro y a su círculo en una situación de vulnerabilidad jurídica y, por supuesto, estratégica que nunca habían tenido anteriormente”, recalcó.

Para Medina Gil, nadie debe engañarse respecto a la naturaleza de estas comunicaciones. "No es un diálogo entre países, no es un diálogo entre gobiernos en términos simétricos. La asimetría de esta conversación es evidente. Estados Unidos está en una posición de poder superior a Venezuela", señaló.

El experto caracterizó el estilo de Trump como clásico de su estrategia negociadora: "primero estrangular para después conceder acuerdos".

Según Medina Gil, Maduro intenta ganar tiempo mediante un juego de resistencia, mientras Estados Unidos convierte ese tiempo en presión acumulada "hasta que o bien se abre una negociación de salida del régimen o se justifica para Estados Unidos una escalada mayor en el conflicto".