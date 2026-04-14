El impactante mensaje que EEUU envió a capitanes de los buques varados en el estrecho de Ormuz tras bloqueo al régimen iraní

El Departamento de Guerra confirmó a NTN24 que buques varados en el estrecho de Ormuz podrían recibir visitas militares de Estados Unidos. La notificación fue enviada a los capitanes de los más de 3.000 buques que se encuentran en los puertos del régimen de Irán, desde el bloque impuesto por Washington.

El documento establece que el personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrá abordar cualquiera de estos barcos mercantes o petroleros para realizar inspecciones en materia de seguridad.

"Las restricciones abarcan la totalidad de la costa iraní, incluidos los puertos y la infraestructura energética. Los buques pueden encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso… Los buques que se encuentren actualmente en puertos iraníes han recibido un período de gracia limitado para salir", señala el documento oficial del Pentágono.

El texto precisa que se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos y zonas costeras de Irán, incluidas las ubicaciones a lo largo del Golfo Arábigo, el Golfo de Omán y el Mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz.

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"Estas restricciones de acceso se aplican sin distinción a los buques de cualquier pabellón que operen con puertos iraníes, terminales petroleras o instalaciones costeras", añadió.

Por otro lado, el Pentágono instó a los capitanes a tener "una elevada conciencia situacional", esto en referencia a los riesgos que afrontan las embarcaciones, incluida la posible presencia de minas que el régimen iraní habría colocado previamente en la zona.

"Los buques que operen en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz, el Golfo de Omán y las aguas adyacentes deben mantener una elevada conciencia situacional, asegurar la máxima preparación del puente de mando y extremar la precaución en las comunicaciones VHF puente a puente", advirtió.