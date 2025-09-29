"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que el presidente Gustavo Petro "no representa los intereses de Colombia".

La afirmación de Santos se da luego de que el viernes Estados Unidos le cancelara la visa a Petro, quien, en Times Square, Nueva York, les pidió a los soldados estadounidenses desobedecer al presidente Donald Trump.

"Estados Unidos dice claramente que Colombia es su aliado estratégico más importante, porque sabe que el presidente se representa él mismo, pero Petro no representa los intereses de Colombia y no representa a esa Colombia que sabe que Estados Unidos es importantísima", expresó Santos.

El exvicepresidente calificó de "hipócrita" la acción de Petro y aseguró que el Gobierno colombiano "no existe" en el entorno internacional, por lo que la canciller Yolanda Villavicencio, que renunció a su visa en solidaridad con el presidente, no tiene "ningún escenario posible ni ninguna relevancia" a nivel global.