NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, el exvicepresidente calificó de "hipócrita" la acción de Petro y aseguró que el Gobierno colombiano "no existe" en el entorno internacional.

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que el presidente Gustavo Petro "no representa los intereses de Colombia".

La afirmación de Santos se da luego de que el viernes Estados Unidos le cancelara la visa a Petro, quien, en Times Square, Nueva York, les pidió a los soldados estadounidenses desobedecer al presidente Donald Trump.

o

"Estados Unidos dice claramente que Colombia es su aliado estratégico más importante, porque sabe que el presidente se representa él mismo, pero Petro no representa los intereses de Colombia y no representa a esa Colombia que sabe que Estados Unidos es importantísima", expresó Santos.

El exvicepresidente calificó de "hipócrita" la acción de Petro y aseguró que el Gobierno colombiano "no existe" en el entorno internacional, por lo que la canciller Yolanda Villavicencio, que renunció a su visa en solidaridad con el presidente, no tiene "ningún escenario posible ni ninguna relevancia" a nivel global.

Temas relacionados:

Francisco Santos

Gustavo Petro

Administración Trump

Visado

visas

Visa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Maduro

No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Quiénes son los tres militares retirados y excompañeros de Chávez que Maduro ascendió a generales en Venezuela?

Donald Trump en la ONU / FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz | Foto EFE
Tenis

Se acercan las semifinales del US Open: ¿quién tiene la ventaja, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz?

Selección venezolana - Foto AFP
La Vinotinto

"Contra Colombia será mi último partido con La Vinotinto en Eliminatorias": referente de la selección venezolana revela radical decisión

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Rory Branker, periodista de La Patilla, logra comunicarse con su familia por primera vez desde que fue detenido

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Maduro

No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Quiénes son los tres militares retirados y excompañeros de Chávez que Maduro ascendió a generales en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda