Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y pese a todos los riesgos escogiste venir": presidente del Comité Noruego del Nobel dedica mensaje a María Corina Machado

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
El Comité del Premio Nobel expresó su reconocimiento a la líder democrática venezolana tras su llegada a Oslo para recibir el galardón.

El Comité Noruego del Nobel expresó este jueves su reconocimiento a la líder democrática venezolana María Corina Machado durante una rueda de prensa desde Oslo donde destacó su papel en la defensa de la democracia frente a la represión en Venezuela.

Durante su intervención, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, señaló que "la democracia es lo que le permite a las naciones manejar los conflictos sin violencia, convierte al temor en participación y el poder en responsabilidad".

En contraste, describió la situación venezolana como "uno de los periodos más regresivos" donde "el temor está ahí también para gobernar".

Mediante el discurso detalló las condiciones que enfrenta la oposición al régimen venezolano, unida en torno a "una exigencia sencilla: elecciones libres y un gobierno representativo".

o

Sin embargo, denunció que en Venezuela persisten la "tortura y condiciones inhumanas en todos los centros de detención", mientras "las familias desaparecen en la maquinaria de la represión”. “El temor está ahí para gobernar y esto es lo que ocurre cuando la democracia se colapsa".

Respecto a la situación personal de Machado, reconoció que durante los últimos 15 meses ha vivido escondida, moviéndose "calladamente, con cuidado, sabiendo que con cada paso corría peligro".

“Ha vivido con amenazas que quebrantarían a cualquiera. El régimen ha tratado de silenciar tu voz y tú les has dicho que no", expresó el representante del Comité dirigiéndose directamente a la líder democrática.

Subrayó que su presencia representa un recordatorio de que "la esperanza, el coraje y el amor por el país, la familia, puede perdurar y sobrellevar y superar la opresión".

Asimismo, agradeció a Machado por su decisión de asistir a Oslo a pesar de los riesgos, y destacó que su presencia simboliza la resistencia frente al régimen de Venezuela.

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y de que pese a todos los riesgos que has corrido escogiste venir”, afirmó.

María Corina Machado

María Corina Machado

Nobel de Paz

Oslo

