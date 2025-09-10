NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

Petro ordenó el retiro del general de las Fuerzas Militares Hernando Garzón Rey por supuestos “indicios de asociación con grupos narcotraficantes”

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro | Foto: EFE
Garzón Rey se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que ordenó el retiro del mayor general Hernando Garzón Rey de las Fuerzas Militares por supuestos “indicios de asociación con grupos de narcotráfico”.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario de los colombianos afirmó que: “He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.

Además, aseveró que se entrega a la Fiscalía General de la Nación las “denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”.

Garzón Rey se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares de Colombia, cargo fundamental en la estructura de las Fuerzas del Ejército, Armada y la Fuerza Aeroespacial.

El retiro se da cuando en momentos en los que Estados Unidos se apresta a decidir sobre la certificación o descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas.

Emilio Archila, exconsejero presidencial de Colombia y docente e investigador de la Universidad Externado, conversó sobre la posibles descertificación precisamente, este miércoles, con el programa La Tarde de NTN24.

Archila aseguró en la entrevista que el aumento de la cifra en los cultivos de coca en Colombia no es lo único grave sino lo que implica ese incremento “para la sociedad colombiana”.

“El narcotráfico es el peor flagelo que tenemos los colombianos. Es la fuente de las violencias más horribles que uno puede imaginarse, es la fuente de la degradación moral”, agregó Archila en la entrevista.

Además, consideró que si Estados Unidos le quita a Colombia la certificación de la lucha antidrogas “quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente para combatir este flagelo”.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Fuerzas Militares

Ejército de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en una muy mala situación": experto analiza la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Venezuela/ Estados Unidos - Fotos Canva
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a recomendar a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela

Minería ilegal | Foto referencia: AFP
Cartel de Los Soles

“Tendría vínculos con gente que trafica con la minería ilegal”: Patricia Chirinos, congresista peruana que pide declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad | Foto AFP News
Rosalía

Rosalía comparte una emotiva reflexión: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar”

Jugadores selección de Bolivia - Foto. EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Con calculadora en mano e importantes novedades, estos son los elegidos por Bolivia para enfrentar a Colombia y Brasil por Eliminatorias

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Antoine Semenyo, jugador ghanes del Bournemouth / FOTO: EFE
Premier League

Inicio de la Premier League se vio empañado por un escándalo de racismo contra el jugador ghanés Antoine Semenyo

Venezuela/ Estados Unidos - Fotos Canva
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a recomendar a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela

Colombia buscará ser cabeza de serie en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia hace cuentas: ¿le alcanzará para ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo?

Álvaro Uribe Vélez - Foto EFE
Álvaro Uribe

"Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia": Uribe tras medida que revoca prisión domiciliaria que le había sido impuesta

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal