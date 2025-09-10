Petro ordenó el retiro del general de las Fuerzas Militares Hernando Garzón Rey por supuestos “indicios de asociación con grupos narcotraficantes”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que ordenó el retiro del mayor general Hernando Garzón Rey de las Fuerzas Militares por supuestos “indicios de asociación con grupos de narcotráfico”.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario de los colombianos afirmó que: “He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.

Además, aseveró que se entrega a la Fiscalía General de la Nación las “denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”.

Garzón Rey se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares de Colombia, cargo fundamental en la estructura de las Fuerzas del Ejército, Armada y la Fuerza Aeroespacial.

El retiro se da cuando en momentos en los que Estados Unidos se apresta a decidir sobre la certificación o descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas.

Emilio Archila, exconsejero presidencial de Colombia y docente e investigador de la Universidad Externado, conversó sobre la posibles descertificación precisamente, este miércoles, con el programa La Tarde de NTN24.

Archila aseguró en la entrevista que el aumento de la cifra en los cultivos de coca en Colombia no es lo único grave sino lo que implica ese incremento “para la sociedad colombiana”.

“El narcotráfico es el peor flagelo que tenemos los colombianos. Es la fuente de las violencias más horribles que uno puede imaginarse, es la fuente de la degradación moral”, agregó Archila en la entrevista.

Además, consideró que si Estados Unidos le quita a Colombia la certificación de la lucha antidrogas “quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente para combatir este flagelo”.